Tukaram Mundhe: ''नेतृत्व म्हणजे केवळ वर्तमानाचे व्यवस्थापन नव्हे, तर...'', तुकाराम मुंढेंनी व्यक्त केल्या भावना; काळ्या बाजाराचे धाबे दणाणले

FDA Action: अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे भेसळखोरांवर चाप बसला आहे. दूध, दुधाचे पदार्थ, फळं, हॉटेलमधील अन्नपदार्थ आणि प्रतिबंधित पदार्थांवर धडाकेबाज कारवाया सुरु आहेत. त्यातच आता तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन एक पोस्ट करत 'ही तर केवळ सुरुवात आहे...' असा इशाराच जणू दिलाय..तुकाराम मुंढे यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय की, केवळ आजचे व्यवस्थापन ही नेतृत्वाची जबाबदारी नाही. तर पुढच्या पिढ्यांचं निरोगी आयुष्य आणि सक्षम समाज हीदेखील आपली जबाबदारी आहे. आपल्याला अशा संस्था उभ्या कराव्या लागतील ज्या विश्वास निर्माण करुन प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन देतील.. असं म्हणते मुंढेंनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत..तुकाराम मुंढे यांची फेसबुक पोस्टही तर केवळ सुरुवात आहे…नेतृत्व म्हणजे केवळ वर्तमानाचे व्यवस्थापन नव्हे; तर भावी पिढ्यांना अधिक निरोगी, सुरक्षित आणि सक्षम समाज देणाऱ्या व्यवस्था निर्माण करणे होय.सुरक्षित अन्न आणि सुरक्षित औषधे ही कुणावर केलेली कृपा नाही; तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे.सार्वजनिक आरोग्य ही केवळ नियामक जबाबदारी नाही; ती मानवी प्रतिष्ठेची बांधिलकी आहे. अन्नामध्ये भेसळ होते, औषधांच्या गुणवत्तेशी तडजोड होते किंवा नागरिकांची दिशाभूल होते, तेव्हा त्याची किंमत केवळ आर्थिक नुकसानापुरती मर्यादित राहत नाही; तर जीवितहानी, विश्वासाचा ऱ्हास आणि समाजाच्या कल्याणावर त्याचा परिणाम होतो.आपले ध्येय केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणे इतकेच मर्यादित नाही.आपल्याला अशा संस्था उभाराव्या लागतील ज्या विश्वास निर्माण करतील, प्रामाणिकतेला प्रोत्साहन देतील, नवकल्पनांना चालना देतील आणि प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी नागरिकांना ठेवतील.अधिक निरोगी भविष्य विश्वास, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सामूहिक जबाबदारी यांवर उभे राहील.आपण आता केवळ सुरुवात केली आहे.. दरम्यान, प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ तसेच बेकायदा औषध व्यवसायाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महिनाभरात राज्यव्यापी धडक मोहीम राबवत ९०४ ठिकाणी छापे घातले. या कारवाईत तब्बल ३४ कोटी ६६ लाख ९० हजार ६२४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून ४५७ जणांना अटक करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.