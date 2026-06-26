महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe: ''नेतृत्व म्हणजे केवळ वर्तमानाचे व्यवस्थापन नव्हे, तर...'', तुकाराम मुंढेंनी व्यक्त केल्या भावना; काळ्या बाजाराचे धाबे दणाणले

FDA cracks down on milk, fruits and hotels; emphasizes human dignity in administration: ''केवळ आजचे व्यवस्थापन ही नेतृत्वाची जबाबदारी नाही. तर पुढच्या पिढ्यांचं निरोगी आयुष्य आणि सक्षम समाज हीदेखील आपली जबाबदारी आहे.''
Right to Safe Food

Right to Safe Food

esakal

संतोष कानडे
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FDA Action: अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे भेसळखोरांवर चाप बसला आहे. दूध, दुधाचे पदार्थ, फळं, हॉटेलमधील अन्नपदार्थ आणि प्रतिबंधित पदार्थांवर धडाकेबाज कारवाया सुरु आहेत. त्यातच आता तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन एक पोस्ट करत 'ही तर केवळ सुरुवात आहे...' असा इशाराच जणू दिलाय.

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Tukaram Mundhe
FDA raid on sweets