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FDA Action: ऑलिव्हच्या नावाने शेंगदाणा तेलाची विक्री, राज्यभरात एफडीएची कारवाई; ३.११ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Maharashtra FDA Action: सणासुदीच्या काळात भेसळ अन्नपदार्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभरात धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत ३.११ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सणासुदीच्या काळात भेसळ आणि निकृष्ट अन्नपदार्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभरात धडक कारवाई केली. या मोहिमेत सुमारे ३.११ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यामध्ये ३२,०६१ लिटर खाद्यतेल आणि ३७,१२८ किलो इतर अन्नपदार्थांचा समावेश आहे.

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