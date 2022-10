By

शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा विशेष प्रसिद्ध आहे. मात्र दरवर्षीपेक्षा यंदाचा दसरा मेळावा विशेष चर्चेचा विषय होता. गेल्या काही दिवसांपासून दसरा मेळावावरुन राज्यभरातील सुरू असलेला वाद सर्वांनीच पाहिला आणि अखेर शिवसेनेचे दोन दसरा मेळावे साजरा होण्याचं ठरलं. एक पिढ्याना-पिढ्या चाललेला शिवसेनेचा दसरा मेळावा तर दुसरीकडे शिंदे यांचा दसरा मेळावा. त्यामुळे यंदाच्या शिवसेनेच्या दसरा मेळावाकडे सर्वांचे लक्ष लागले.

पण तुम्हाला माहिती आहे का शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा कसा साजरा करण्यात आला? आणि या दसऱ्या मेळाव्याच्या रोमांचक गोष्टी आज आपण जाणून घेणार आहोत. (first dasara melava of shivsena Balasaheb thackeray organized on shivaji park read interesting story)

५६ वर्षांपूर्वी ३० ऑक्टोबर १९६६ रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कच्या मैदानात पहिला दसरा मेळावाचे आयोजन केले होते. शिवसेनेची स्थापना झाल्यानंतर म्हणजेच चार महिन्यांनी हा मेळावा होता त्यामुळे शिवसेनेसाठी हा नेहमीच खुप खास आणि जिव्हाळ्याचा विषय राहलाय.

१९६६ साली दसरा हा २३ ऑक्टोबरला आला होता. मात्र काही कारणास्तव त्या दिवशी शिवसेनेला हा दसरा मेळावा साजरा करता आला नाही. त्यामुळे शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा हा सात दिवसांनी उशीरा म्हणजेच ३० ऑक्टोबरला आयोजित करण्यात आला.

हा दसरा मेळावा प्रत्येकासाठी नवीन होता. त्यामुळे दसरा मेळावा कसा होणार, कुठे होणार, यासाठी प्रत्येकाला उत्सूकता होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या पहिल्या दसरा मेळाव्याची जाहिरात प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या 'मार्मिक' या नियतकालिकामधून काढण्यात आली आणि शिवाजी पार्कवर लोकांना एकत्रित होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दसरामेळाव्याला साधा पँट-शर्ट परिधान केला होता. शिवाजी पार्कच्या मैदानावर त्यादिवशी अपेक्षेपेक्षा प्रचंड मोठी गर्दी जमली होती.

