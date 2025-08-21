Raj Thackeray : शहरांच्या समस्यांवर लक्ष द्यावे

मुंबई - शहरी नक्षलवादापेक्षा मुंबईसह अन्य प्रमुख शहरातील वाहतूक समस्या, विकास आराखडा, कबुतरखाने या समस्यांवर सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच शहरांतील बेशिस्तीला वळण लावण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. .‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज ठाकरे यांनी आज भेट घेऊन नागरी समस्यांवर चर्चा केली. मुंबईत पावसामुळे झालेली पूरस्थिती, पाऊस आणि मिठी नदीसह विविध नागरी समस्यांवर चर्चा केल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून राज ठाकरे सरकारवर सतत टीका करीत आहेत..उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आगामी काळात निवडणुका लढविण्याचे सूतोवाच केले जात असताना राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले. मुख्यमंत्र्यांशी तब्बल ५० मिनिटांच्या चर्चेनंतर राज ठाकरे यांनी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली..माणसांपेक्षा कबुतरे महत्त्वाची आहेत का?राज ठाकरे म्हणाले, ‘तुमच्या घरात चार उंदीर झाल्यावर काय करता. गणपतीचे वाहन आहे म्हणून आपण घरात ठेवतो का? मग जैन लोक कोण आहेत? ते कबुतरांवर बसून फिरायला जातात काय? कबूतर मेले नाही पाहिजे; माणसे मेली तर चालतात. रेल्वेखाली, खड्ड्यांमध्ये माणसे मरत आहेत. माणसांपेक्षा कबुतरे महत्त्वाची आहेत का?’.वराह जयंतीचा नवा वाद‘ज्यांना कबुतरांच्या विषयावर राजकारण करायचे होते, त्यांनी केले परंतु त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने तो विषय थांबला. आम्हाला त्या विषयावर व्यक्त व्हायचे नव्हते. त्यामुळे विषय भरकटवून आता वराह जयंती शासकीय पातळीवर साजरी करावी, असा मुद्दा काढून नवीन वाद निर्माण केला जात आहे.’ असे राज ठाकरे यांनी म्हटले..शहरांना शिस्तीची गरज‘शहरातील वाहनतळे, त्याचे दर, वाहनांची संख्या, रस्ते, शहर विकास, मुंबईत येणाऱ्या लोंढ्यांवर नियंत्रण आवश्यक आहे. शहरी नक्षलवादाकडे लक्ष देण्यापेक्षा याठिकाणी शिस्तीची गरज आहे,’’ अशा शब्दात राज ठाकरे यांनी सरकारला सुनावले.ते म्हणाले, ‘जमिनी अदानीच्या घशात जाणार आहेत. धारावीत काय होणार आहे?, कोणते रस्ते होणार? याची माहिती नाही. पुण्याची काय अवस्था आहे.फक्त पूल आणि मेट्रोने प्रश्न सुटणार नाही. वाहनेही नियंत्रित करावी लागतील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.