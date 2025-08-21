महाराष्ट्र बातम्या

Raj Thackeray : शहरांच्या समस्यांवर लक्ष द्यावे

‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज ठाकरे यांनी आज भेट घेऊन नागरी समस्यांवर चर्चा केली.
raj thackeray devendra fadnavis
raj thackeray devendra fadnavissakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - शहरी नक्षलवादापेक्षा मुंबईसह अन्य प्रमुख शहरातील वाहतूक समस्या, विकास आराखडा, कबुतरखाने या समस्यांवर सरकारने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. तसेच शहरांतील बेशिस्तीला वळण लावण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
Mumbai
Meeting
Maharashtra Politics
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com