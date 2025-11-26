Forest Department Scheme: राज्याच्या विविध भागात माकड-मानव संघर्ष, उपद्रवी माकडे पडणाऱ्यास ६०० रुपये प्रोत्साहन!

मुंबई : बिबट्या आणि मानव संघर्षानंतर आता मानव-माकड संघर्ष ऐरणीवर आला आहे. कोकणासह राज्याच्या विविध भागात माकडांनी उच्छाद घातला आहे. त्यामुळे आता उपद्रवी माकडे पकडण्यासाठी वन विभागाने योजना आखली असून माकड पकडणाऱ्याला सहाशे रुपये मिळणार आहेत. माकडांचा संख्येवर नियंत्रणासाठी नसबंदीचा राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठविलेला प्रस्ताव दोन वर्षे निर्णयाशिवाय पडून आहे..जंगलांतील मानवी अतिक्रमणाबरोबरच माकडे मानवी वस्तीत प्रवेश करणाच्या घटना राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वाढत आहेत. त्यातून संघर्ष वाढत आहे. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्याच्या वन व महसूल विभागाने आता माकडे पकडण्यासाठी आणि नंतर त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. मानव-माकड संघर्ष कमी करण्यासाठी माकड, वानर पकडण्याचा अनुभव असणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर मानधनाच्या आधारावर नियुक्त करण्यात येणार आहे..Local Megablock: एल्फिस्टनचा ब्रीज हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेवर २३ तासांचा जम्बो ब्लॉक! पण एका अडथळ्यामुळे प्रशासनाचे काम अडचणीत; काय घडलं?.त्याचबरोबर माकड-वानर बचावासाठी वन विभागात विभागीय स्तरावर तयार करण्यात आलेली प्रशिक्षित बचाव पथकाची नेमणूक करण्याच्या सूचना वन विभागाने महापालिका आणि नगरपालिकांना दिल्या आहेत. त्यात माकड पकडणाऱ्या प्रशिक्षित व्यक्ती किंवा संस्थांची अधिकृत यादी प्रत्येक विभागात तयार करून ठेवत आणि त्या यादीतील व्यक्ती किंवा संस्था यांची नेमणूक विशिष्ट प्रकरणासाठी संबंधित वनपाल वनसंरक्षक यांच्या देखरेखीखाली केली जाणार आहे. उपद्रवी माकड जेरबंद करून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिले जाणार आहे..दहा माकडे पकडल्यावर पैसेदहा उपद्रवी माकडे पकडणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक माकडामागे ६०० रुपये मिळणार आहेत. पण दहापेक्षा अधिक माकडे पकडल्यास प्रत्येक माकडमागे ३०० रुपये दिले जाणार आहेत. पण एका व्यक्तीला दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसे मिळणार नाहीत. माकड पकडल्यानंतर सर्व पुराव्यांची तपासणी झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे पैसे दिले जाणार आहेत. प्रत्येक माकड पकडताना त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे लागेल. त्याशिवाय पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचे वानराचे छायाचित्र काढावे लागेल..Central Railway: मध्य रेल्वेची कोंडी सुटणार! १५ डब्यांच्या लोकलच्या २६२ फेऱ्या; वाचा प्लॅन काय?.नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पडूनमाकडांची नसबंदी करण्याचा प्रस्ताव २०२३ मध्ये राज्य सरकारने तयार केला होता. हिमाचल प्रदेशात माकडांची नसबंदी होते. त्याचधर्तीवर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. पण दोन वर्षापासून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे निर्णयातिना पडून असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.