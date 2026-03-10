महाराष्ट्र बातम्या

राजघराण्याशी संबंध, अनुभवी राजकारणी, भाजपचा प्रमुख चेहरा अन्...; महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मांचा राजकीय प्रवास काय?

Maharashtra Governor Jishnu Dev Varma Political Journey: जिष्णू देव वर्मा यांनी मंगळवारी, १० मार्च रोजी मुंबईतील लोकभवन येथे महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून अधिकृतपणे पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि संवैधानिक इतिहासात आज एक नवीन अध्याय जोडला गेला आहे. त्रिपुराचे एक प्रमुख नेते आणि एक अनुभवी राजकारणी जिष्णू देव वर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. मुंबईतील लोकभवन येथे झालेल्या एका भव्य समारंभात त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी शपथ दिली.

