राजघराण्याशी संबंध, अनुभवी राजकारणी, भाजपचा प्रमुख चेहरा अन्...; महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मांचा राजकीय प्रवास काय?

महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि संवैधानिक इतिहासात आज एक नवीन अध्याय जोडला गेला आहे. त्रिपुराचे एक प्रमुख नेते आणि एक अनुभवी राजकारणी जिष्णू देव वर्मा यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. मुंबईतील लोकभवन येथे झालेल्या एका भव्य समारंभात त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी शपथ दिली..या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि विधान परिषदेचे अध्यक्ष राम शिंदे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. सोमवारी तत्पूर्वी, जिष्णू देव वर्मा त्यांच्या पत्नी सुधा देव वर्मा यांच्यासह मुंबईत आले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः विमानतळावर त्यांचे भव्य स्वागत केले. महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यांना 'गार्ड ऑफ ऑनर' देखील दिला..कोण आहेत जिष्णू देव वर्मा?१५ ऑगस्ट १९५७ रोजी आगरतळा येथे जन्मलेले जिष्णू देव वर्मा हे त्रिपुराच्या माणिक्य घराण्यातील आहेत. ते केवळ एक अनुभवी राजकारणी नाहीत तर त्यांना कला आणि संस्कृतीचीही खूप आवड आहे. जिष्णू देव वर्मा हे ईशान्य भारतातील एक अनुभवी राजकारणी आहेत. जे त्रिपुराच्या राजकारणात त्यांच्या दीर्घ आणि महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी ओळखले जातात. कलकत्ता विद्यापीठातून इंग्रजी साहित्याचा अभ्यास केला. राजकारणात येण्यापूर्वी ते सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यातही सक्रिय होते. .भारतीय जनता पक्षाचे एक वरिष्ठ नेते म्हणून वर्मा अनेक दशकांपासून पक्षाशी जोडलेले आहेत. त्यांनी १९९० च्या दशकात भाजपमधून आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. २०१८ ते २०२३ दरम्यान त्यांनी त्रिपुराचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केले. त्यांनी अर्थ, ऊर्जा आणि ग्रामीण विकास यासारखी महत्त्वाची खाती सांभाळली. वर्मा यांनी १९९६, १९९८ आणि १९९९ मध्ये त्रिपुरा पूर्व मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. .जिष्णू देव वर्मांनी त्यांच्या सुरुवातीच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक प्रभावी पदांवर काम केले. ज्यात १९८९ ते १९९३ पर्यंत ईशान्य परिषदेच्या सल्लागार समितीचे सदस्य म्हणून काम करणे समाविष्ट आहे. १९९३ मध्ये, ते इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) च्या त्रिपुरा अध्यायाचे संयोजक आणि ईशान्य प्रदेशासाठी ट्रस्टचे समन्वयक होते. त्याच वर्षी ते भाजपमध्ये सामील झाले. नंतर त्रिपुरामधून राष्ट्रीय परिषदेवर निवडून आले. ते अनेक वर्षे पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक राहिले..जिष्णू देव वर्मा यांनी ३१ जुलै २०२४ ते मार्च २०२६ पर्यंत तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून आणि २०१८ ते २०२३ पर्यंत त्रिपुराचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. या काळात त्यांनी वित्त, ऊर्जा, ग्रामीण विकास आणि इतर महत्त्वाची खाती सांभाळली. त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवामुळे आणि राजकीय कौशल्यामुळे त्यांना सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका मिळाली आहे..महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी वर्मा तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणून काम पाहत होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अलिकडेच केलेल्या फेरबदलानंतर त्यांना महाराष्ट्राचे राज्यपालपद सोपवण्यात आले आहे. सी.पी. राधाकृष्णन यांची उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्यापासून आणि गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार होता..