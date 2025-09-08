महाराष्ट्र बातम्या

CM Devendra Fadnavis : ‘व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७’ प्रमाणे धोरण आखू! मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विकसित महाराष्ट्रासाठी ग्वाही

‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे ‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७’ बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.
CM Devendra Fadnavis
CM Devendra Fadnavissakal
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
Updated on

मुंबई - ‘व्हिजन डॉक्युमेंट २०४७’ ही भविष्यासाठी विकासाची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. या व्हिजन नुसार भविष्यातील राज्याची धोरणे तयार करावीत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

Loading content, please wait...
documents
Maharashtra Politics
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com