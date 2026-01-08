Maharashtra Violence : पुन्हा हिंसाचार! जलील यांच्यावर हल्ला, पटेल यांचा मृत्यू

मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर - राज्यामध्ये महापालिका निवडणुकीत हिंसाचाराच्या घटना वाढत चालल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अकोल्यातील अकोट येथे काँग्रेसचे नेते हिदायत पटेल हे चाकूहल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमआयएम’चे नेते इम्तियाज जलील यांच्या वाहनावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला, तर मुंबईमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार हाजी कुरेशी हे चाकूहल्ल्यात गंभीर जखमी झाले होते. मालाडमध्येही अपक्ष उमेदवारावर हल्ला झाल्याचे समजते.सोलापूरमध्ये काही दिवसांपूर्वी मनसेच्या पदाधिकाऱ्याची हत्या झाल्याने तणाव निर्माण झाला होता. आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘एमआयएम’च्या दोन गटांमधील वाद उफाळून आला आहे. याच गटाने जलील यांच्या मोटारीवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्यामागे मंत्री अतुल सावे आणि संजय शिरसाट यांचा हात असल्याचा आरोप जलील यांनी केला आहे..‘पोलिसांनी हल्लेखोरांवर तातडीने कारवाई करावी अन्यथा आम्ही देखील वाकड्यामध्ये शिरू,’ असा इशारा जलील यांनी दिला आहे. जलील हे उमेदवाराच्या प्रचारासाठी बायजीपुरा येथे आले असता काही नाराज व विरोधी गटाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवित विरोध केला.यानंतर इम्तियाज हे उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांसोबत पुढे जात असताना काही कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या वाहनावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला. त्या वाहनात इम्तियाज हे पुढच्या सीटवर बसले होते. सुरवातीला जलील यांना काळे झेंडे दाखविण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. या घटनेमुळे उमेदवार व कार्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ उडाला..‘एमआयएम’ची हवा खराब - कुरेशी‘एमआयएम’ने महापालिका निवडणुकीच्या तिकीट वाटपात गेल्यावेळी निवडून आलेल्या २६ पैकी तब्बल २२ नगरसेवकांची उमेदवारी कापली. हा निर्णय जलील यांनीच घेतल्याचा आरोप माजी नगरसेवक आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.जलील यांनी ‘वंचित’चे उमेदवार कलिम कुरेशी यांच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला केल्याचा आरोप केला. तर, कुरेशी यांनी सांगितले, की ‘‘त्यांच्याच पक्षात तिकिटावरून नाराजी आहे. त्यांच्या पक्षाची हवा खराब आहे, हा हल्ला त्यांनीच घडवून आणला आहे.’.अकोटमध्ये तणावकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हिदायतउल्लाखाँ बरकतउल्लाखाँ पटेल यांचे बुधवारी (ता. ७ ) उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यांच्यावर मंगळवारी चाकूहल्ला करण्यात आला होता. त्यांच्या निधनाची बातमी गावात पसरताच समर्थकांनी संताप व्यक्त करत अकोट पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले.अखेर पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या आश्वासनानंतर हे पार्थिव ग्रामीण पोलिस ठाण्यासमोरून हटविण्यात आले. संध्याकाळी त्यांचा दफन विधी मूळ गावी मोहाळा येथे पार पडला. विविध राजकीय पक्षांचे नेते यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.