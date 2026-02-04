Gajabhau X Account: 'गजा भाऊ' अकाउंट डिलीट होणार? देवेंद्र फडणवीसांशी संबंधित प्रकरण काय? महाराष्ट्र पोलिसांची X ला नोटीस

महाराष्ट्रातील सायबर पोलिसांनी सोशल मीडिया व्यासपीठ 'एक्स'ला एक कठोर नोटीस पाठवली केली आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्याबाबत व्यंग्यपूर्ण मजकुर प्रसिद्ध करणाऱ्या 'गजाभाऊ' या खात्याला निष्क्रिय करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी ही माहिती ३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली. .कडक कारवाई करण्याचा इशाराया घटनेची सुरुवात २० जानेवारी रोजी झाली, जेव्हा 'गजाभाऊ' नावाच्या अकाउंटवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना उद्देशून एक पोस्ट प्रसिद्ध केली. या पोस्टमुळे एक तक्रार दाखल झाली, ज्यात ती आक्षेपार्ह असल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्रातील सायबर गुन्हे हाताळणाऱ्या मुख्य एजन्सीने या तक्रारीची गांभीर दखल घेतली आणि २२ जानेवारी रोजी 'एक्स' कंपनीला नोटीस पाठवली. या नोटीसमध्ये, भारतीय कायद्यांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..सामाजिक शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो?पोलिसांच्या मते, ही कारवाई माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(बी) आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम, २०११ च्या आधारावर करण्यात आली आहे. तक्रारीत मुख्य आरोप असा आहे की, या खात्याने संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अपमानजनक मजकूर प्रसिद्ध केला. यामुळे सामाजिक शांततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे. 'गजाभाऊ' खात्याच्या मालकाने स्वतः सोमवारी या नोटीशी संबंधित माहिती त्यांच्या खात्यावर शेअर केली, त्यामुळे हे प्रकरण आणखी चर्चेत आलं..Mumbai High Court: 'या' कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळणार का? उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम.'गजाभाऊ'ने या कारवाईवर तीव्र प्रतिक्रिया'गजाभाऊ'ने या कारवाईवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, दावोस दौऱ्याबाबत केलेली टीका फडणवीस यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी ठरली. त्यांनी दावा केला की, त्यांनी कोणतीही चुकीची माहिती दिली नाही. सुरुवातीला, फडणवीस यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दावोसवरून संपर्क साधून त्यांना विविध प्रलोभने दाखवली. मात्र, नंतर परिस्थिती बदलली आणि आता 'एक्स'ला खाते बंद करण्याची धमकी देण्यात येत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या कारणानुसार, या पोस्टमुळे महाराष्ट्रात दंगली घडू शकतात किंवा जीवितहानी होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर, 'एक्स'सारख्या व्यासपीठांना भारतातील व्यवसाय बंद करण्याची धमकीही देण्यात आली आहे, असे गजाभाऊ'ने म्हटले..पोलिसांनी दिलेल्या कारणानुसार, या पोस्टमुळे महाराष्ट्रात दंगली घडू शकतात किंवा जीवितहानी होऊ शकते. इतकेच नव्हे तर, 'एक्स'सारख्या व्यासपीठांना भारतातील व्यवसाय बंद करण्याची धमकीही देण्यात आली आहे, असे गजाभाऊ'ने म्हटले.'गजाभाऊ'ने आणखी खुलासा केला की, अशा प्रकारची पत्रे त्यांच्या व्यावसायिक कंपनीलाही पाठवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. टेक्सासमधील विविध ठिकाणीही अशी पत्रे पाठवली गेली. याशिवाय, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना देखील पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. पूर्वीही त्यांचे खाते बंद करण्यात आले होते, पण नवीन खाते एका तासातच लोकप्रिय झाले. त्यामुळे ते मागे हटणार नाहीत, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. हॅशटॅग '#गजाभाऊ_थांबत_नसतो' वापरून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली..Pune Crime : पुण्यात एमडी अमली पदार्थ विक्री प्रकरणी दोघांना अटक; एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.