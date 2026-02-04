महाराष्ट्र बातम्या

Gajabhau X Account: 'गजा भाऊ' अकाउंट डिलीट होणार? देवेंद्र फडणवीसांशी संबंधित प्रकरण काय? महाराष्ट्र पोलिसांची X ला नोटीस

Maharashtra Cyber Police vs X | Gajabhau X Account Controversy : दावोस दौऱ्यावर केलेल्या उपरोधिक पोस्टमुळे ‘गजाभाऊ’ अकाउंटवर कारवाईची टांगती तलवार; महाराष्ट्र सायबर पोलिसांची X ला थेट नोटीस
Will ‘Gajabhau’ Account Be Taken Down? Maharashtra Cyber Police Issues Notice to X Over Satirical Post on Devendra Fadnavis

Will ‘Gajabhau’ Account Be Taken Down? Maharashtra Cyber Police Issues Notice to X Over Satirical Post on Devendra Fadnavis

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रातील सायबर पोलिसांनी सोशल मीडिया व्यासपीठ 'एक्स'ला एक कठोर नोटीस पाठवली केली आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्याबाबत व्यंग्यपूर्ण मजकुर प्रसिद्ध करणाऱ्या 'गजाभाऊ' या खात्याला निष्क्रिय करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी ही माहिती ३ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केली.

Loading content, please wait...
Cyber Crime
Twitter
cyber police
cyber news
cyber police investigation

Related Stories

No stories found.