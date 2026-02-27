Video: ''लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय'', भाजपच्या मंत्र्यांचं सभागृहात विधान

Ganesh Naik: राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. येत्या ६ मार्च रोजी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अर्थविषयक प्रश्नांवर चर्चा सुरु आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लाडकी बहीण योजनेवरुन एक विधान केलं आहे..विधान परिषदेमध्ये बोलताना गणेश नाईक म्हणाले की, लाडकी बहीण योजना ही इतर खात्यांवर अन्याय करणारी योजना आहे. राज्य शासनाने मागच्या काही वर्षांपासून विविध प्रकल्प राबवलेले आहेत. लाडकी बहीण योजना, जरी ती अन्य खात्यावर अन्याय करणारी असली तरी ती बंद होणारी नाही... असं मंत्री नाईक बोलले..थेट सभागृहात लाडकी बहीण योजनेमुळे होणाऱ्या नुकसानीबद्दल मंत्री बोलत असतील तर ते आश्चर्यकारक आहे. याच योजेमुळे महायुतीचं सरकार सत्तेमध्ये आल्याचं नेत्यांनी मान्य केलेलं आहे. शिवाय ही योजना बंद करायचं तर सोडाच पण लाभ वाढवून देण्यासाठीही आश्वासनं दिली जात आहेत..Vadgaon Sheri News : बुलेटच्या सायलेन्सरवर फिरवला रोडरोलर; वडगाव शेरी आणि विमानतळ परिसरात पोलिसांची कारवाई.येत्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना महिन्याला १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये मिळू शकतात, तशी घोषणा होऊ शकते, असं बोललं जातंय. मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा चित्र स्पष्ट होईलच, पण त्यापूर्वीच योजनेच्या विरोधात बोललं जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय..Navi Mumbai: मुंबईकरांना वाहतुकीच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार! ऐरोली-घणसोली उन्नत मार्गाच्या कामाला सुरूवात, कसा आहे मार्ग?.केवायसी करुनही पैसे आले नाहीतराज्यात महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना सोमवार, दि. २३ फेब्रुवारी रोजी चालू महिन्याचा हप्ता जमा झाला असला तरी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांचे हप्ते न मिळाल्याने अनेक महिला वंचित राहिल्या आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यावर दरमहा दीड हजार रुपये आर्थिक मदत जमा करण्याची तरतूद आहे. यासाठी महिलांना केवायसी करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. ज्या महिलांनी चुकीची केवायसी केली त्यांना इतर महिलांप्रमाणे जानेवारी महिन्याचा हप्ता जमा झाला आहे. मात्र, मागील दोन महिन्यांचे हप्ते खात्यावर न आल्याने नाराजी व्यक्त होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.