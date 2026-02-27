महाराष्ट्र बातम्या

Video: ''लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय'', भाजपच्या मंत्र्यांचं सभागृहात विधान

Forest Minister Ganesh Naik says Ladki Bahin scheme affects other departments amid budget session debate: लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या इतर खात्यांवर परिणाम होत असल्याचं वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले आहेत.
संतोष कानडे
Ganesh Naik: राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. येत्या ६ मार्च रोजी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यापूर्वी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अर्थविषयक प्रश्नांवर चर्चा सुरु आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी लाडकी बहीण योजनेवरुन एक विधान केलं आहे.

