Ganpati Visarjan 2025 : गणेश विसर्जनादरम्यान राज्यभरात १४ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Ganesh Festival Accidents : गणेश विसर्जन काळात राज्यभरात पाण्यात बुडून आणि विजेचा धक्का बसून १४ भाविकांचा मृत्यू झाला असून, काहींचा शोध सुरू आहे.
मुंबई : गणेश विसर्जनादरम्यान राज्यभरात विविध ठिकाणी पाण्यात बुडून किंवा विजेचा धक्का बसून १४ गणेश भक्तांचा मृत्यू झाला. तर, पाण्यात पडलेल्या काही जणांना वाचविण्यात प्रशासनाला यश आले आहे, तर उरलेल्या जणांचा शोध सुरू आहे.

