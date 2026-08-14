Shivsena Express: कोकण प्रवास मोफत करता येणार, गणेशोत्सवासाठी मुंबईतून विशेष ट्रेन सुटणार; कुठून आणि कधी?

मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या महिनाभरावर येऊन ठेपला आहे. गणरायाच्या आगमनासाठी अनेकजण कुटुंबासह आपल्या गावाकडे जातात, यामध्ये कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे गणेश उत्सवाच्या २-३ महिना आधीपासूनच तिकीट बुकिंग करण्यासाठी नागरिकांची मोठी रांग लागते. कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहता रेल्वे प्रशासनाकडून जादा गाड्या सोडल्या जातात. अशातच यंदा गणेशोत्सवानिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना गावी जाण्याचा प्रवास फ्रीमध्ये करता येणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेशोत्सवात रेल्वे आणि अन्य वाहतुकीवर मोठी गर्दी असते. त्यामुळे चाकरमान्यांना गावचा प्रवास करताना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे गणेशोत्सवात कोकणात जात असलेल्या चाकरमान्यांना प्रवास आरामदायी करण्यासाठी एक विशेष उपक्रम राबवण्यात आला आहे. आमदार निलेश नारायणराव राणे यांच्या माध्यमातून विशेष रेल्वे आयोजित करण्यात आली आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना यावर्षीचा गावी जाण्याचा प्रवास फ्रीमध्ये करता येणार आहे..Kalyan News: रुग्णाच्या फॅक्चर पायाला प्लास्टरऐवजी लावला पुठ्ठा, कल्याणमध्ये पालिकेच्या रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार.दरम्यान, शिवसेना एक्सप्रेसमधून प्रवास मोफत असला तरीही प्रवाशांना आधी बुकिंग किंवा नोंदणी करणे गरजेचे असणार आहे. या विशेष रेल्वेच्या बुकिंगसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. ऐनवेळी गर्दी आणि गैरसोय टाळण्यासाठी प्रवाशांनी वेळेतच नोंदणी करण्याचे आवाहन, आयोजकांकडून करण्यात आले आहे..वेळापत्रकमुंबईतून कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास सोपा होण्यासाठी 'शिवसेना एक्सप्रेस' ही विशेष मोफत रेल्वे सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ही विशेष एक्सप्रेस १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी शनिवारी सकाळी १० वाजता दादर रेल्वे स्थानकातून कुडाळच्या दिशेने रवाना होणार आहे..Thane News: साखर झोपेत असताना भयंकर घडलं! ठाण्यात २५ वर्षे जुन्या सदनिकेचा काही भाग कोसळून दुर्घटना; २ जखमी .शिवसेना एक्सप्रेस या मोफत रेल्वे प्रवासाचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांना काही कागदपत्रे घेऊन ठेवणे आवश्यक असणार आहेत. ज्यामध्ये कुडाळ ,मालवण तालुक्यातील रहिवाशांनी प्रवासाच्या वेळी आधार कार्ड आणि मतदान कार्ड सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. तथापि, ही कागदपत्रे दाखवल्यानंतरच संबंधित प्रवाशांना मोफत रेल्वे प्रवासाचा लाभ घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.