MLA Sanjana Jadhav: गौताळा घाटातील चार किलोमीटर रस्ता सुधारणार; आमदार संजना जाधव यांच्या प्रयत्नांना यश, ३.२५ कोटींचा निधी मंजूर

कन्नड: तालुक्यातील गौताळा घाटाच्या रस्ते सुधारणेसाठी आमदार संजना जाधव यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, केंद्रीय रस्ता व पायाभूत सुविधा निधी (CRIF) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी नागद-सायगव्हाण-कन्नड मार्गावरील गौताळा घाटातील चार किलोमीटर रस्त्याच्या सुधारणेसाठी तीन कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.गौताळा घाटातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची वर्दळ असते. मात्र, रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे वाहनधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार संजना जाधव यांनी घाटातील रस्त्याच्या सुधारणेसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांतून या कामासाठी निधी मंजूर झाला आहे..या निधीतून घाटातील चार किलोमीटर रस्त्याचे सुधारणा काम होणार असून, त्यामुळे वाहनधारकांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सुकर आणि आरामदायी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच परिसरातील दळणवळण व्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...गौताळा घाट हा कन्नड तालुक्यातील दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग आहे. या घाटातून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित आणि चांगल्या रस्त्याची सुविधा मिळावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला यश येऊन चार किलोमीटर रस्त्याच्या सुधारणेसाठी तीन कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. लवकरच या कामाला गती मिळून नागरिकांचा प्रवास अधिक सुखकर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.