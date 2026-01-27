महाराष्ट्र बातम्या

Girish Mahajan Statement : 'आंबेडकर जयंतीला ट्रॅक्टर चालवतो', प्रजासत्ताक दिनाच्या राड्यानंतर गिरीष महाजनांनी व्हिडिओ जारी करत दिलगिरी केली व्यक्त

Girish Mahajan Clarification Video : ‘आंबेडकर जयंतीला ट्रॅक्टर चालवतो मला बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल आदर आहे'. कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो असे महाजन म्हणाले.
Sandeep Shirguppe
Girish Mahajan Viral Video : प्रजाकसत्ताक दिनाच्या नाशिकमधील कार्यक्रमात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या भाषणात भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख राहून गेला. या कार्यक्रमादरम्याान वनविभागाच्या महिला कर्मचाऱ्याने संताप व्यक्त केला. नोकरी गेली तरी चालेल. पण बाबासाहेबांची ओळख पुसू देणार नाही, असं म्हणत वनविभागाच्या कर्मचारी माधवी जाधव यांनी संताप व्यक्त केला.

