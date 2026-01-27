Girish Mahajan Statement : 'आंबेडकर जयंतीला ट्रॅक्टर चालवतो', प्रजासत्ताक दिनाच्या राड्यानंतर गिरीष महाजनांनी व्हिडिओ जारी करत दिलगिरी केली व्यक्त

Girish Mahajan Viral Video : प्रजाकसत्ताक दिनाच्या नाशिकमधील कार्यक्रमात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या भाषणात भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख राहून गेला. या कार्यक्रमादरम्याान वनविभागाच्या महिला कर्मचाऱ्याने संताप व्यक्त केला. नोकरी गेली तरी चालेल. पण बाबासाहेबांची ओळख पुसू देणार नाही, असं म्हणत वनविभागाच्या कर्मचारी माधवी जाधव यांनी संताप व्यक्त केला..या प्रकारानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलगीरी व्यक्त केली. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव अनावधनाने राहून गेलं, मी बाबासाहेबांच्या जयंतील ट्रॅक्टर चालवायला बसतो मला त्यांच्याबद्दल आस्था आहे. असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं.प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (२६ जानेवारी) राज्यभरात विविध ठिकाणी शासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. अशाच एका अधिकृत कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे भाषण वन विभागाच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने मध्येच थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. भाषणात भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख न झाल्याने वन विभागाच्या कर्मचाऱ्या माधवी जाधव यांनी थेट आक्षेप घेतल्यामुळे कार्यक्रमस्थळी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..या घटनेनंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया देताना स्पष्टीकरण दिले. “माझ्या भाषणात अनवधानाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख राहून गेला. मी ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ आणि ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ अशा घोषणा दिल्या. मी नेहमीच बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान करतो. या चुकांसाठी मी मनापासून माफी मागतो,” असे महाजन यांनी सांगितले..Girish Mahajan : "चुका नडल्या, नाहीतर आकडा ९० पार असता!" नाशिकच्या निकालावर गिरीश महाजनांची फटकेबाजी.ते पुढे म्हणाले, "महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार जपणे हा भाजपचा संस्कार आहे. आंबेडकरी विचारांचा कार्यकर्ता म्हणून मी स्वतः सलग ४० वर्षांपासून दरवर्षी आंबेडकर जयंतीला ट्रॅक्टर चालवतो, लेझीम खेळतो. आंबेडकरी विचार आमच्या केवळ भाषणात नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतही आहे !" असे म्हणत त्यांनी एक्सवर व्हिडिओ शेअर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.