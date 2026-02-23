मुलीच्या आई-वडिलांचा विवाहाला विरोध! तरुणाने अल्पवयीन मुलगीच पळविली, सोलापूर शहर पोलिसांनी पुण्यातून दोघांना पकडले, पण अल्पवयीन 4 महिन्यांची गरोदर

सोलापूर : बिहार येथून रेल्वे ट्रॅकचे काम करायला कंत्राटी तत्त्वावर आलेल्या तरुणाने दुसऱ्या कामगाराच्या अल्पवयीन मुलीला विवाहाचे आमिष दाखवून पळवून नेले. विवाहासाठी मुलीच्या आई-वडिलांचा विरोध असल्याने तिला पळवून नेल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. सोलापूर शहर पोलिसांच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या पथकाने बेपत्ता अल्पवयीन मुलीसह तरुणाला शोधून सोलापुरात आणले आहे. सच्चुकुमार चंद्रबन्सी असे त्या तरुणाचे नाव आहे.
विजापूर नाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील होटगी नाका परिसरात अल्पवयीन मुलगी आई-वडिलांसह राहायला होती. संशयित आरोपी तरुण देखील त्यांच्या जवळच राहत होता. मुलीचे आई-वडील, संशयित आरोपी देखील रेल्वे ट्रॅकची कामे करतात. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी अल्पवयीन मुलीचे अपहरण झाल्याची फिर्याद तिच्या आई-वडिलांनी विजापूर नाका पोलिसांत दिली होती. विजापूर नाका पोलिसांनी त्यांना शोधले, पण सापडले नाहीत. १८ दिवसांपूर्वी हा गुन्हा अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाकडे वर्ग झाला होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक धनाजी शिंगाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अश्विनी काळे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने अल्पवयीन मुलीचा व तिला पळवून नेणाऱ्या तरुणाचा शोध सुरू केला. त्यासाठी सायबर पोलिस ठाण्याकडील हवालदार श्री. गायकवाड व मच्छिंद्र राठोड यांची मदत घेतली. त्यावेळी तो तरुण पुण्यातील चाकण भागात असल्याची माहिती मिळाली. मागील साडेचार महिन्यांपासून तो तरुण विविध ठिकाणी मिस्त्री म्हणून काम करीत होता.
पोलिसांनी अल्पवयीन मुलीसह त्या तरुणाला विजापूर नाका पोलिसांच्या हवाली केले आहे. मुलीचे वय अजूनही १८ वर्षे पूर्ण नसून ती चार महिन्यांची गर्भवती असल्याची माहिती वैद्यकीय तपासात समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तरुणाविरुद्ध पोक्सोसह अन्य कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून विजापूर नाका पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
‘या’ पथकाची कामगिरी
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक धनाजी शिंगाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अश्विनी काळे, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक अलका शहापुरे, पोलिस हवालदार महादेव बंडगर, पोलिस नाईक अ. सत्तार पटेल, चालक दादा गोरे यांच्या पथकाने ही कामगिरी पार पाडली.
