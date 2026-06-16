महाराष्ट्र बातम्या

Dhule: गोव्यात साधू बनून लुबाडणारे तिघे अटकेत; धुळे तालुका पोलिसांची बायपासवर कारवाई; संशयित गुजरातचे

Interstate Fraud Gang Arrested by Dhule Police: गोव्यात साधू असल्याचे भासवून नागरिकाची फसवणूक करून सोन्याची चेन आणि अंगठी लंपास करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीतील तिघांना धुळे तालुका पोलिसांनी अटक केली.
Dhule

Dhule

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: गोव्यात साधू असल्याचे भासवून एका नागरिकाची फसवणूक करून पसार झालेल्या आंतरराज्य टोळीतील तिघा ठगांना धुळे तालुका पोलिसांनी शिताफीने गजाआड केले. संशयितांकडून गुन्ह्यातील सोन्याची चेन आणि अंगठी, असा ऐवज हस्तगत करण्यात आला असून, पुढील कारवाईसाठी त्यांना गोवा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
police
fraud cases in Maharashtra