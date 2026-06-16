Dhule: गोव्यात साधू बनून लुबाडणारे तिघे अटकेत; धुळे तालुका पोलिसांची बायपासवर कारवाई; संशयित गुजरातचे

धुळे: गोव्यात साधू असल्याचे भासवून एका नागरिकाची फसवणूक करून पसार झालेल्या आंतरराज्य टोळीतील तिघा ठगांना धुळे तालुका पोलिसांनी शिताफीने गजाआड केले. संशयितांकडून गुन्ह्यातील सोन्याची चेन आणि अंगठी, असा ऐवज हस्तगत करण्यात आला असून, पुढील कारवाईसाठी त्यांना गोवा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे..गोव्यातील मोपा विमानतळ पोलिस ठाण्यात ९ जूनला या ठकबाजीचा गुन्हा दाखल झाला होता. संशयितांनी साधूचा वेश परिधान करून एका व्यक्तीचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर सोन्याची अंगठी आणि चेन शुद्ध करून देतो, असे आमिष दाखविले. संबंधित व्यक्तीला डोळे बंद करण्यास सांगून, तिन्ही भामटे दागिने घेऊन रफूचक्कर झाले होते..Nashik: नाशिक-शिर्डी दुहेरी रेल्वेमार्गाला गती प्रवास जलद; ३२ गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू.बायपासवर सापळाया प्रकरणातील संशयित कारने (जीजे ०१, आरबी ०००६) धुळ्याच्या दिशेने येत असल्याची माहिती गोवा पोलिसांनी महाराष्ट्र पोलिसांना दिली होती. त्यानुसार धुळे तालुका पोलिस ठाण्याचे गस्ती पथक तातडीने सतर्क झाले. पोलिस निरीक्षक धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनात पथकाने महिंदळे शिवारातील साक्री बायपास रस्त्यावर वाहनांची तपासणी (नाकाबंदी) सुरू केली. पहाटेच्या सुमारास संशयित वाहन येताना दिसताच पोलिसांनी ते रोखले..संशयित गुजरातचेवाहनाची तपासणी केली असता, त्यात जाननाथ पारसनाथ मदारी (वय ४५, रा. गणेशपुरा मदारीनगर, ता. देहगाम, जि. गांधीनगर, गुजरात) नारूनाथ ऊर्फ नटवरनाथ पारसनाथ मदारी (वय ४०, रा. गणेशपुरा मदारीनगर, ता. देहगाम, जि. गांधीनगर, गुजरात), दीपकनाथ सुरमनाथ (वय २६, रा. गोपालानाथ वालू फलिया, तैय्यबपुरा, ता. कपडवंज, जि. खेडा, गुजरात) या तिघांची अंगझडती घेतली असता, त्यांच्याकडे गोव्यातून लांबविलेली सोन्याची चेन व अंगठी मिळून आली. पोलिसांनी मुद्देमालासह कार जप्त केली आहे..Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीवर बंदी? श्रीलंकन खेळाडूला ढकल्यामुळे अडचण, नियम काय सांगतो? समोर आली मोठी माहिती.पोलिस पथकाची कामगिरीही धडक कारवाई पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर अधीक्षक अजय देवरे, उपअधीक्षक राजकुमार उपासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका पोलिस निरीक्षक धनंजय पाटील, सहायक उपनिरीक्षक रवींद्र राजपूत, कुणाल शिंगाणे, रवींद्र सोनवणे आणि भावेश झिरे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.