Devendra Fadnavis : 'गोकुळ'वर ताबा मिळवण्याचा प्रश्नच नाही! CM फडणवीसांनी सांगितलं संचालक नेमण्यामागचं नेमकं कारण

गोकुळ दूध संघावर संचालक नियुक्त करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांकडून विरोध केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. गोकुळवर सरकारला कब्जा करायचा नसून, निर्माण झालेला वैधानिक पेच सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं..आज माध्यमांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, गोकुळच्या निवडणुकीनंतर दोन्ही गटांकडे अध्यक्ष निवडण्यासाठी आवश्यक असलेलं कोरम पूर्ण करण्याइतकी मतं नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षांची निवड रखडली आहे. यापूर्वी अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी एका गटाचे सदस्य उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि न्यायालयाने १० तारखेला निवडणूक घेण्यास सांगितलं..CM Devendra Fadnavis: चीनचे काँग्रेसला फंडिंग का? अराजक माजवणाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ, फडणवीसांचा हल्लाबोल.मात्र, या दिवशीही कोरम पूर्ण झाला नाही, तर निवडणुकीचा पेच कायम राहू शकतो. गोकुळच्या कायद्यानुसार आणि उपविधीनुसार तीन वेळा निवडणूक होऊ शकली नाही, तर जिल्हा उपनिबंधकांकडे (डीडीआर) अधिकार जातात. त्यामुळे निवडून आलेल्या संचालकांचे अधिकारही अडचणीत येऊ शकतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी काही सदस्यांना नामनिर्देशित करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं..सरकारला गोकुळचा कारभार आपल्या ताब्यात घ्यायचा असता, तर वेगळा मार्ग अवलंबता आला असता, असंही त्यांनी म्हटलं. गोकुळ ही एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित सहकारी संस्था असून, तिच्या निवडणुकीला राज्य सरकार राजकीय रंग देत असल्याचा आरोप योग्य नसल्याचं ते म्हणाले. हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांसारख्या नेत्यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवावा. दोन्ही गटांनी सहमतीने निर्णय घेतल्यास सरकारला कोणालाही नियुक्त करण्याची गरज पडणार नाही, असं आवाहन त्यांनी केलं..Devendra Fadnavis: तिसरी मुंबई ठरेल ‘ग्रोथ इंजिन’:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; नैना’त १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य.दरम्यान, या निर्णयामुळे शिवसेना नाराज असल्याच्या चर्चांवरही फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. हा निर्णय मंत्रिमंडळाने एकमताने घेतला असून, महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतल्यानंतरच प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. हा कोणत्याही एका पक्षाचा निर्णय नसून, वैधानिक अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने घेतलेली भूमिका असल्याचं फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.