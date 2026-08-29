महाराष्ट्र बातम्या

Gokul Election: ‘गोकुळ’ निवडणुकीसाठी दूध संस्थांची सुनावणी पूर्ण ; सोमवारी निकाल; चार सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी

Gokul Election Milk Society Hearing Completed: ‘गोकुळ’ निवडणुकीसाठी संलग्न ३१० दूध संस्थांच्या पात्रतेबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली. सोमवारी निकाल जाहीर होणार असून ४ सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे.
Gokul Election

Gokul Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संलग्न संस्थांच्या पात्रतेबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीची प्रक्रिया आज (ता. २८) पूर्ण झाली. ३१० संस्थाची सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये २९८ संस्था अवसायनातील होत्या.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
Paschim maharashtra
Gokul Election
paschim maharshtra
Gokul Milk Politics

Related Stories

Kolhapur Gokul election 2026
Satej Patil statement on Gokul election 2026
Gokul Election Objections and Hearing Controversy
Why is Gokul milk union election delayed?
Marathi News Esakal
www.esakal.com