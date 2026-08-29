Gokul Election: ‘गोकुळ’ निवडणुकीसाठी दूध संस्थांची सुनावणी पूर्ण ; सोमवारी निकाल; चार सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी

कोल्हापूर: जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संलग्न संस्थांच्या पात्रतेबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीची प्रक्रिया आज (ता. २८) पूर्ण झाली. ३१० संस्थाची सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये २९८ संस्था अवसायनातील होत्या..सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी नारायण परजणे सोमवारी (ता. ३१) याबाबतचा निकाल जाहीर करणार आहेत. या निकालानंतर पात्र संस्थांची स्थिती स्पष्ट होईल. त्यानंतर गोकुळच्या निवडणुकीची अंतिम मतदार यादी ४ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली जाणार आहे..15-Day Sugar Sale Quota: साखर कारखान्यांसाठी पंधरा दिवसांचा कोटा.‘गोकुळ’शी संलग्न एकूण १७४० दूध संस्थांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावल्या होत्या. ‘गोकुळ’च्या अंतिम मतदार यादीत पात्र संस्थांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे. अवसायनातील संस्थांसह काही संस्थांच्या पात्रतेबाबत आक्षेप व तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यावर संबंधित संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेतले.\\.त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीतून कोणत्या संस्था बाद होणार आणि कोणत्या संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळणार, याकडे दूध उत्पादक संस्था व राजकीय गटांचे लक्ष लागले आहे..Jat Road Blockade Case : दोन माजी आमदारांसह 40 जणांवर गुन्हे; जगताप, सावंत यांच्यासह नेत्यांचा समावेश, जत आंदोलनप्रश्नी आदेश भंग केल्याने कारवाई.अंतिम मतदार यादीतून अवसायनातील तसेच नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या संस्थांची नावे वगळली गेल्यास निवडणुकीच्या समीकरणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोमवारी जाहीर होणाऱ्या निकालाकडे ‘गोकुळ’च्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.