By

राज्यातील दोन जिल्ह्यामध्ये सोन्याच्या खाणी सापडल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या खनिजसंपत्तीत मोठी भर पडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील मिंझरी आणि बामणी या भागात भूर्गभात सोन्याचे दोन ब्लॉक (खाणी) आढळून आल्या आहेत. (gold mines in chandrapur sindhudurga Information given by Chief Minister Eknath Shinde )

राज्यात सोन्याच्या खाणी असल्याचा ओझरता उल्लेख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील ताज हॉटेलमधील खाण क्षेत्रातील संधी या गुंतवणूकदारांच्या परिषदेत केला होता.

हेही वाचा: Bhagatsingh Koshyari : राज्यपालांच्या हकालपट्टीचा मुहूर्त ठरला!

राज्यात सोन्याचे दोन ब्लॉक असल्याची माहिती केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी आपल्याला दिली आहे. आमच्या काळात हे सोने निघाले तर ती राज्यासाठी खूप मोठी उपलब्धी असेल. राज्यात खनिकर्म क्षेत्राला मोठा वाव असून गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात देशातील सर्वात मोठा स्टील प्रकल्प सुरू करू शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा: Maharashtra Cabinet Expansion: मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी सरकारचं मोठं पाऊल; 'यांना' मिळणार महामंडळ

तसेच, राज्यात खनिकर्म संशोधन संस्था सुरू करून या व्यवसायातील अडचणी दूर करून राज्याच्या महसुलासह रोजगारात वाढ झाली पाहिजे, असही मुख्यमंत्री म्हणाले.