Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात उसळी! तब्बल 'इतक्या' रुपयांची वाढ, भविष्यात दर कसे असतील?

Todays Gold Rate: सोन्याच्या भावामध्ये घसरण होणार, अशा चर्चा मागच्या काही दिवसांपासून सुरु असतानाच ऑनलाईन ट्रेडिंग बाजारात सोन्याच्या दरामध्ये मोठी उसळी बघायला मिळाली आहे. MCX म्हणजेच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सोमवारी सोने १.६४% च्या वाढीसह ₹१,२३,०५७ प्रति १० ग्रॅम वर व्यवहार करत होते. तर चांदी २.६६% उसळीसह ₹१,५१,६५७ प्रति किलोग्रामच्या पातळीवर पोहोचली होती..सोनं-चांदीच्या दरामध्ये झालेली वाढ ही अमेरिकन डॉलरमध्ये आलेली कमजोरी आणि पुढील महिन्यात अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीची वाढती अपेक्षा, यामुळे असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा कल पुन्हा एकदा सुरक्षित गुंतवणुकीकडे आहे..तज्ज्ञांच्या मते सध्याची जागतिक अनिश्चितता आणि भारतामध्ये सुरू असलेला लग्नसराईचा हंगाम बघता, सोन्याच्या किमतींमध्ये यापुढेही मजबुती कायम राहू शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी सोने हा अजूनही एक चांगला पर्याय आहे..डॉलरच्या तुलनेत रुपया मजबूत झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांसाठी सोने-चांदी स्वस्त झाले आहेत, त्यामुळे या मौल्यवान धातूंच्या मागणीमध्ये वाढ झाली आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या चिंतांमुळे गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा सोने आणि चांदीवर विश्वास दाखवला आहे..सोन्याचे दर वाढतात त्याचं कारण, महागाई, शेअर बाजारात अस्थिरता किंवा जागतिक अस्थिरता, यामुळे गुंतवणूकदार सोन्याला सुरक्षित पर्याय मानतात, ज्यामुळे मागणी वाढून दरात तेजी येते. सध्याच्या परिस्थितीत सोने आणि चांदी या दोन्हीमध्ये तेजीचा कल कायम आहे..