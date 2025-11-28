शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! सोलापूर जिल्ह्यात ‘या’ गावांमध्ये सुरु होणार महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या नव्या शाखा; कोणत्या तालुक्यातील आहेत ती गावे, वाचा...

महाराष्ट्र बातम्या

सोलापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या ३५ शाखा असून त्याअंतर्गत साडेचार लाखांपर्यंत खातेदार आहेत. आता बॅंकेने सहा नव्या शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मरवडे (ता. मंगळवेढा), कंदर (ता. करमाळा), होटगी (ता. दक्षिण सोलापूर), पेनूर (ता. मोहोळ) व पिंपळनेर, कुर्डू (ता. माढा) या गावांमध्ये शाखा सुरु होणार आहेत.
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या ३५ शाखा असून त्याअंतर्गत साडेचार लाखांपर्यंत खातेदार आहेत. आता बॅंकेने सहा नव्या शाखा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मरवडे (ता. मंगळवेढा), कंदर (ता. करमाळा), होटगी (ता. दक्षिण सोलापूर), पेनूर (ता. मोहोळ) व पिंपळनेर, कुर्डू (ता. माढा) या गावांमध्ये शाखा सुरु होणार आहेत.

विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंक ही राष्ट्रीयीकृत बॅंकेचे नामकरण आता महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक असे करण्यात आले आहे. यात भारत सरकारची ५० टक्के, महाराष्ट्र सरकारची १५ टक्के आणि बँक ऑफ इंडियाची ३५ टक्के मालकी आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, महिला, वृद्धांच्या सेवेसाठी या बॅंकेच्या सर्वाधिक शाखा ग्रामीण भागात आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात या बॅंकेच्या ३५ शाखा सुरु आहेत. बॅंकेकडून एटीएम, यूपीआय मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना आणि अटल पेन्शन योजनांची सुविधा दिली जाते.

बॅंकेतर्फे पीक कर्ज, मॉर्गेज लोन, सोने तारण, वैयक्तिक कर्ज, वाहन, गृहकर्ज देखील दिले जाते. त्यामुळे बॅंकेकडील ग्राहकांचा कल विशेषतः: शेतकरी खातेदार वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बॅंक आता नव्या शाखा सुरु करत आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यात सहा, सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील कुमठे व खानापूर येथे आणि कराडमधील मसूर या गावांमध्ये देखील शाखा सुरु होणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील बॅंकेचा विस्तार

  • एकूण शाखा : ३५

  • एकूण ग्राहक : ४,३७,१७३

  • शेतकरी खातेदार : ३८,५८७

  • दरवर्षीचे सरासरी कर्जवाटप : ४४१ कोटी

  • नव्या शाखा : ६

२०२६-२७ पासून शाखा सुरु

शेतकऱ्यांसह विविध ग्राहकांना महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेकडून चांगल्या सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे बॅंकांकडील ग्राहकांचा कल दिवसेंदिवस वाढत आहे. आता बॅंकेने मरवडे, कंदर, होटगी, पेनूर, पिंपळनेर, कुर्डू या गावांमध्ये जागांचा शोध सुरु केला आहे. जागा मिळाल्यावर २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षात त्या ठिकाणी काम सुरु होणार आहे.

