Sharad Pawar : पडळकरांचं हे वागणं योग्य नाही! शरद पवारांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांना केला फोन, नेमकं काय म्हणाले?

Sharad Pawar Calls CM Fadnavis : गोपींचद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली आहे. त्यांच्या या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. यावरून विविध राजकीय प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत.
Shubham Banubakode
NCP leader Jayant Patil faces derogatory remarks from BJP MLA Gopichand Padalkar : आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या पातळीची टीका केली आहे. त्यांनी अतिशय गलिच्छ शब्दात केलेल्या टीकेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. यावरून सांगलीत जयंत पाटील यांचे समर्थक आक्रमक झाले असून त्यांनी रस्त्यावर उतरत पडळकरांविरोधात निदर्शनं केली.

