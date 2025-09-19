Sharad Pawar : पडळकरांचं हे वागणं योग्य नाही! शरद पवारांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांना केला फोन, नेमकं काय म्हणाले?

NCP leader Jayant Patil faces derogatory remarks from BJP MLA Gopichand Padalkar : आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या पातळीची टीका केली आहे. त्यांनी अतिशय गलिच्छ शब्दात केलेल्या टीकेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. यावरून सांगलीत जयंत पाटील यांचे समर्थक आक्रमक झाले असून त्यांनी रस्त्यावर उतरत पडळकरांविरोधात निदर्शनं केली..गोपींचद पडळकर यांच्या विधानानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. यावरून विविध राजकीय प्रतिक्रियाही उमटू लागल्या आहेत. पडळकर यांचं विधान अतिशय खालच्या पातळीवरचं असून त्यांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. तर शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन करत नाराजी व्यक्त केली आहे..Sharad Pawar : राज्यात १३५ साखर कारखाने डबघाईला, शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता.शरद पवार यांनी नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या प्रकरणावर फोनवर चर्चा केली. यावेळी बोलताना असं वागणं बरं नाही,असं त्यांनी म्हटलं तसेच अशा बेताल वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांना आवरा, असा सल्लाही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. यावेळी बोलताना त्यांनी पडळकरांच्या विधानाचा निषेधही नोंदवला..तत्पूर्वी अजित पवार यांनीही पडळकरांच्या विधानाचा समाचार घेतला. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींचे किंवा त्यांच्या नेत्यांचे चुकत असेल, तर त्याची नोंद भाजपने घ्यायला हवी. वादग्रस्त वक्तव्यावरुन महायुतीचे धोरण ठरलेले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजप संदर्भातील जबाबदारी असल्याचे ते यावर निर्णय घेतली, असे त्यांनी सांगितलं..Sharad Pawar On Narendra Modi : मोदींनी ७५ व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्त व्हावं का? शरद पवारांनी एका वाक्यात सांगितलं, देवाभाऊंवरी टीका.दरम्यान, गुरुवारी सांगलीत अभियंता आत्महत्या प्रकरणावरुन काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये गोपीचंद पडळकर सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी जयंत पाटील यांच्या वडिलांचा उल्लेख करत अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली होती. तसेच जयंत पाटील हा बिनडोक माणूस आहे. दर आठ दिवसाला हा आपण किती बिनडोक आहे हे जयंत पाटील सिद्ध करतोय, असंही त्यांनी म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.