Ashok Kharat Case Update : अशोक खरातने जयंत पाटलांना रक्ताने आंघोळ घातली, गोपीचंद पडळकर यांचा धक्कादायक दावा

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे ज्येष्ठ नेते व माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आपल्या मुलासह नाशिकच्या मिरगाव येथील ईशान्येश्वर मंदिरात भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याकडे जाऊन रक्ताने आंघोळ केल्याचा धक्कादायक दावा भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बुधवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला..पडळकर म्हणाले, "सार्वजनिक कार्यक्रमातील फोटोला महत्त्व नाही. नेते मंडळी गेले तर काही नाही. मात्र मठात जाणं, मंदिरात जाणं, पूजा पद्धतीचा अवलंब करणं हे घातक आहे. जयंत पाटील यासंदर्भात सखोल चौकशी व्हावी. जयंत पाटील यांना माणसाच्या रक्ताने आंघोळ घालण्यात आली की नाही, हे समोर आले पाहिजे.".मुख्य आरोप काय आहेत? पडळकर म्हणाले की, जयंत पाटील यांनी स्वतःला पुरोगामी नेते म्हणवत असताना अशोक खरातकडे पूजा का केली? सांगलीतील ईश्वरपूर येथेही खरात गेला असून, तेव्हा राजकीय करिअरसाठी खरातने जयंत पाटलांना रक्ताने आंघोळ घातली, असा दावाही त्यांनी केली. खरातवर नरबळी देण्याचा पोलिसांचा संशय असल्याने, त्या रक्ताचा स्रोत काय होता, याची चौकशी व्हावी.जयंत पाटील जलसंपदा मंत्री असताना खरातला ४० किलोमीटरची पाण्याची पाईपलाइन देण्यात आली, यात जयंत पाटलांचा मोठा सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खरात जयंत पाटलांकडे पूजा घालतो, हे ईश्वरपूरला सर्वांना माहिती असल्याचे पडळकर यांनी सांगितले..Raj Thackeray: संतांची भूमी आणि भोंदूंचा उच्छाद; अशोक खरातसारख्या नीचला राजकीय आश्रय? पोस्टमधून राज ठाकरेंचा संताप, काय म्हणाले?.पुरोगामी विचारांचा दावा करणारे राष्ट्रवादी नेते फुले-शाहू-आंबेडकरांचे विचार सांगतात, पण भोंदूबाबांना घरी आणतात, अशी टीका पडखळकरांनी केली. "जयंत पाटलांवर अशोक खरातची कृपा असेल आणि त्यांनी त्याचं मुत्र प्राशन केलं असेल तर जयंत पाटलांना त्याची राजकीय ताकद मिळाली असेल," असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला. .महिला अत्याचार प्रकरणीही प्रश्नपडळकर म्हणाले, "महिला अत्याचारावर जयंत पाटील यांची काय भूमिका आहे? हे पण तपासायला पाहिजे. गर्भवती महिलांवर अत्याचार करणारा यांचा गुरू आहे."ते पुढे म्हणाले, "हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम-ज्ञानेश्वर माऊलींचा आहे. अशा राज्यात अशोक खरात सारख्या भोंदूंना कडक शिक्षा दिली पाहिजे.".