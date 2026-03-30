विद्यार्थ्यांना मिळणार दर्जेदार सेवा, ‘आदर्श शाळा’ योजनेत राज्यात ४०५ शाळा विकसित करण्यास मंजुरी

मुंबई : राज्यात शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास साधण्यासाठी राज्य शासनाने 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा' योजनेच्या पुढील टप्प्यात ४०५ शाळा विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. विकसित महाराष्ट्र-२०४७ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असा हा निर्णय असून यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे..या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांची भौतिक व शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारून ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समतोल व दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, असे शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांची निवड करण्यात आली असून त्या शाळांमधील कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. आता नव्याने निवडलेल्या ४०५ शाळांमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण आणि सुसज्ज शैक्षणिक आणि भौतिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत..विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत अखंड आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येक शाळेचा सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेत शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी, आरओ किंवा यूव्ही फिल्टरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे..दरम्यान, या संकल्पना प्रभावीपणे राबवायची असेल तर निधी, नियोजन आणि अंमलबजावणी यामध्ये सुसंगती आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण विकास मंचचे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केले आहे..शिक्षकांची रिक्त पदे भरणारराज्यातील शिक्षकांची रिक्त पदे तात्पुरत्या नियुक्त्यांद्वारे भरण्याबरोबरच 'पवित्र पोर्टल' प्रणालीद्वारे नियमित भरतीला गती देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळले जाणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना भुसे यांनी याबाबत माहिती दिली..भुसे पुढे म्हणाले की, शिक्षण विभागाने ७ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असून, नियमित भरती होईपर्यंत तात्पुरत्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून, मागील काळात ९ हजार २१४ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच २०१७ व २०२२ मध्ये एकूण २३ हजार ८७१ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे..२०२५ मधील शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचा निकाल जाहीर झाल्याने येत्या दोन महिन्यांत नव्याने शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये कला, क्रीडा आदी विषयांतील पदेही भरण्यात येणार आहेत. राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी शिक्षकांची उपलब्धता वाढविणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.