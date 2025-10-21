महाराष्ट्र बातम्या

पीडितेला अंतरिम पाच लाखांची भरपाई! राज्य सरकारची माहिती; गोरक्षकांच्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू

Beaten By Cow Vigilantes Case: गोरक्षकांनी केलेल्या मारहाणीमुळे पती गमावलेल्या याचिकाकर्ती पीडितेला भरपाई देण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
cow vigilantes

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : गोरक्षकांनी केलेल्या मारहाणीमुळे पती गमावलेल्या कुर्ला येथील याचिकाकर्ती पीडितेला पाच लाख रुपये अंतरिम भरपाई देण्यात येईल, अशी ग्वाही नुकतीच राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने हा खटला जलदगती न्यायालयाकडे पाठवून प्रकरण मार्गी लावण्याचे आदेशही दिले.

Mumbai

