चिपळूण : कोकणातील चिरेखाण व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय गौण खनिज समितीच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. जांभा दगडावरील ३० टक्के रॉयल्टी सरसकट माफ करण्यासह उत्खननानंतर तयार होणाऱ्या चिरेखाणींना नैसर्गिक तलावाचा दर्जा देऊन पाणीसाठ्यासाठी शासनामार्फत ताडपत्री उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. .आमदार भास्कर जाधव यांनी मांडलेल्या मागण्यांना यश आल्याने कोकणातील चिरेखाण व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्याच्या गौण खनिज नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीची तिसरी बैठक महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली..Central Railway: मध्य रेल्वेवर ७ दिवस पॉवर ब्लॉक, मेल-एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल.या बैठकीला समितीचे सदस्य आमदार भास्कर जाधव दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांत प्रामुख्याने जांभा दगडाचे उत्खनन होते. हा दगड जमिनीखाली असल्याने उत्खननादरम्यान निम्म्याहून अधिक दगड फुटून व्यावसायिकांचे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेऊन जाधव यांनी जांभा दगडावरील ३० टक्के रॉयल्टी सरसकट माफ करण्याची मागणी केली. समितीने त्याला मान्यता दिली..तसेच उत्खननानंतर तयार होणाऱ्या खाणी बुजवण्याऐवजी त्यांना नैसर्गिक तलावाचा दर्जा द्यावा आणि पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी शासनाने ताडपत्री उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. या पाणीसाठ्यामुळे परिसरातील विहिरी आणि बोरवेलची पाणीपातळी वाढण्यास मदत होईल तसेच काजू, साग, खैर यांसारख्या लागवडीसाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकतो..Crime News: नराधमाचं ४ वर्षीय पोटच्या लेकीसोबत धक्कादायक कृत्य, शिक्षक बापाला अटक; घटनेनं खळबळ.रॉयल्टी माफीसाठी पाठपुरावा दरम्यान, चिरेखाणी आणि वाळू उत्खननावरील रॉयल्टी कायमस्वरूपी माफ करण्याची मागणीही जाधव यांनी केली आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून चिरेखाणींच्या रॉयल्टीपोटी १२ ते १३ कोटी, तर वाळू उत्खननातून चार ते पाच कोटी रुपये शासनाला मिळतात; मात्र, या व्यवसायातील अडचणी लक्षात घेऊन रॉयल्टी माफीसाठी आपला पाठपुरावा सुरू राहणार असल्याचे आमदार भास्कर जाधव यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.