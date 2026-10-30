राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर मालकीची बंदरे उभारणार, गोव्यात जहाजनिर्मिती होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील विविध स्वतःच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर मालकीची बंदरे उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. "पहिल्या टप्प्यामध्ये पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा चार ठिकाणी ही बंदरे विकसित करण्यात येतील. या बंदरांची मालकी शंभर टक्के राज्य सरकारकडे असेल. या माध्यमातून ६ ते १० हजार कोटींचे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळू शकेल," अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली..रत्नागिरी येथील जयगडजवळ 'गोवा शिपबिल्डिंग'च्या माध्यमातून जहाजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी सुधारित धोरण तयार केले जाईल. सागरी मंडळ हे स्वतःच्या बोटी घेऊन जलवाहतूकही सुरू करणार असल्याचे राणे यांनी नमूद केले. मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना राणे यांनी ही माहिती दिली..Meenakshi Shinde: मीनाक्षी शिंदेंमुळे पक्षाची बदनामी, शिवसैनिकांचा संताप; अनेक नगरसेवकांची शक्तिप्रदर्शनाला दांडी ."राज्यात आज ४८ बंदरे असून त्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला केवळ २५८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. आता राज्य सरकार पूर्णपणे स्वतःच्या मालकीची चार बंदरे विकसित करणार आहे. या माध्यमातून राज्य सरकारला ६ ते १० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण होतील, असे राणे म्हणाले..अन्य घोषणागोव्यामध्ये गोवा शिपयार्डच्या माध्यमातून जहाजनिर्मिती करण्यात येते. देशाच्या युद्धनौकांची बांधणीसुद्धा याठिकाणी केली जाते. दिवसाला सुमारे ५० हजार मानवी रोजगारांची निर्मिती या ठिकाणी होत आहे. गोवा शिपयार्डचाच एक विस्तार 'जयगड' येथे करण्यात येईल. या माध्यमातून आपल्याकडेही जहाजनिर्मिती केली जाईल. राज्यातही यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे..Sanjay Gaikwad: मोठी बातमी! आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होणार? एकनाथ शिंदेंकडून थेट आदेश.महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी नवे धोरण आखले जात आहे. आता ते शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी ते मंत्रिमंडळ मंजुरीसाठी सादर करण्याचा प्रयत्न असेल. गुंतवणुकीला चालना दिली जाईल, केंद्र सरकारने सागरी विभागासाठी अर्थसंकल्पात ७६ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.