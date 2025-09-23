महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai News : डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच रद्द करण्याचा ठराव सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजूर

सरकारच्या भाषा सल्लागार सामितीच्या ठरावामुळे समितीच्या विरोधातील वातावरण पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई - राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नेमलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला सरकारने रद्द करावे, असा एकमताने ठराव राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची प्रत समितीकडून सरकारला लवकरच सादर केली जाणार‍ असल्याची माहिती राज्य भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिली.

