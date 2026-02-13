Sugar Factory : साखर कारखान्यांबाहेर शासकीय वजनकाटे! साखर आयुक्तालयाकडून आदेश; उसाची काटामारी टाळण्यासाठी उपाययोजना

पुणे - साखर कारखान्यांमध्ये ऊस वजनात होणाऱ्या काटामारीबाबत तक्रारी येत असताना त्यावर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांची तपासणी त्याचबरोबर पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ऑनलाइन डिजिटल वजनकाटे बसविण्याबाबत आदेश वैधमापन विभागाला दिला आहे. .शेतकऱ्यांच्या उसाचे वजन अचूक व्हावे आणि कोणत्याही प्रकारची आर्थिक लूट थांबावी, यासाठी दोन महत्त्वाच्या उपाययोजना प्राधान्याने राबविण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यामध्ये राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे राज्य शासनाच्या मुख्य सर्व्हरशी ऑनलाइन जोडण्याबाबत तांत्रिक निकष निश्चित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी..प्रत्येक ट्रॉली किंवा वाहनाचे वजन घेतल्याची नोंद थेट शासनाच्या सर्व्हरवर उपलब्ध राहील, अशी डिजिटल व पारदर्शक प्रणाली उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाच्या वजनाची तत्काळ व अचूक माहिती उपलब्ध होईल. डिजिटल नोंदींमुळे पुढील तपासणी, लेखापरीक्षण व तक्रार निवारण प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे.त्याचबरोबर जर एखाद्या कारखान्याच्या वजन काट्यांबाबत सातत्याने तक्रारी येत असतील, तर त्या ठिकाणी शासन नियंत्रित किंवा स्वतंत्र डिजिटल वजन काटे बसविण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे आदेशही देण्यात आला आहे. दरम्यान, याबाबत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी एका निवेदनात शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याच्या या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते..निधी उभारणीचे पर्यायवजनकाटे बसविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यास, आमदार किंवा खासदार निधीतून तरतूद करण्याचा पर्याय तपासण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या संमतीने त्यांच्या ऊस बिलातून नाममात्र कपात करूनही हे काटे बसविण्याचा पर्याय प्रशासनाने विचाराधीन ठेवला आहे. या संदर्भात प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरू करावी, असे आयुक्त कोलते यांनी आदेशात नमूद केले आहे..राज्यातील साखर कारखान्यामध्ये सर्रास काटामारी व रिकव्हरी चोरी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली जात आहे. सध्याच्या गाळप हंगामात उसाच्या वजनात घट आलेली आहे. काटामारीबरोबर रिकव्हरी चोरी करण्याचे प्रमाणही वाढल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, वाहतूकदार व ऊसतोडणी मजूर दुहेरी संकटात सापडले आहेत. यामुळे राज्यातील सर्व साखर कारखान्याच्या बाहेर राज्य सरकारने संबंधित यंत्रणेच्या नियंत्रणात वजनकाटा उभारण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.