Manoj Jarange Patil : ‘जीआर टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी’

वडिगोद्री (जि. जालना) - 'मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात काढलेला 'जीआर' टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही लढून ते मिळवले आहे. आता ते न्यायालयात टिकवणे, न्यायालयात वकील उभे करणे आदी सरकारने करावे,' असे मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सांगितले..मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या 'जीआर'ला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे सोमवारी ते पत्रकारांशी बोलत होते. कुणबी नोंदी असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र मिळेल, असे सरकारने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे..त्यावर ते म्हणाले, 'हे खरे आहे, पण हैदराबाद गॅझेटमधील कुणबी नोंदींचे काय? त्या आधारावर मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेल. अन्यथा सरकारला सुटी मिळणार नाही. हैदराबाद गॅझेटबाबतचा 'जीआर' टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.'.'बंजारा समाजाला 'एसटी' प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास पाठिंबा आहे. बंजारा समाज मेहनती, शांतताप्रिय असून तो गावाशी घट्ट जोडलेला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये त्यांच्या जर नोंदी असतील, तर त्यांना न्याय मिळायलाच हवा.गाव आणि तांडा यांचे समीकरण कायमच मजबूत आहे. मराठा आणि बंजारा हे गावपातळीवर एकत्र आहेत,' असे जरांगे म्हणाले..