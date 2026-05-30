Maharashtra GPR System Issue: जीपीआर प्रणालीतील तांत्रिक गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी; ‘आपले सरकार’ केंद्रचालकांचा कामबंद आंदोलनाचा इशारा

सटाणा : दहावी-बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेला वेग आला असतानाच राज्य शासनाच्या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या जीपीआर (GPR) प्रणालीमुळे हजारो विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी गैरसोय होत आहे. प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, अधिवास, रहिवासी, नॉन-क्रीमी लेयर व ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची 'आपले सरकार' व सेतू सुविधा केंद्रांवर गर्दी वाढली आहे. मात्र नव्या पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज प्रक्रियाच ठप्प होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे..राज्य शासनाने नागरिकांना अधिक वेगवान आणि सुलभ ऑनलाइन सेवा देण्याच्या उद्देशाने जीपीआर प्रणाली कार्यान्वित केली. मात्र प्रत्यक्षात प्रणाली सुरू झाल्यापासून वारंवार सर्व्हर डाऊन होणे, अर्ज सादर होत नसणे, आवश्यक कागदपत्रांचे पर्याय उपलब्ध न होणे, तसेच वैध अर्ज 'अपुरी कागदपत्रे' या कारणावरून फेटाळले जाणे अशा समस्यांचा सामना केंद्रचालकांना करावा लागत आहे..महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी दाखल्यांची तातडीची गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. अनेक अर्ज प्रलंबित अवस्थेत अडकून पडल्याने प्रवेश प्रक्रियेत विलंब होत असून ग्रामीण भागातील पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तांत्रिक अडचणींसाठी जबाबदार नसतानाही नागरिकांच्या रोषाला केंद्रचालकांना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे..राज्यातील सेतू व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी शासन व महाआयटीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत बोलताना 'महाराष्ट्र व्हीएलई संवाद'चे प्रतिनिधी जय शास्त्री म्हणाले, कोणतीही पूर्वसूचना, मार्गदर्शन किंवा प्रत्यक्ष प्रशिक्षण न देता अचानक नवीन पोर्टल लागू करण्यात आले. त्यामुळे प्रणालीतील त्रुटी समजून घेणे आणि नागरिकांना योग्य सेवा देणे अवघड झाले आहे..केंद्रचालकांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्र अपलोड करण्याचे पर्याय अत्यंत मर्यादित आहेत. परिणामी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी स्तरावरून अनेक वैध अर्ज 'अपुरी कागदपत्रे' म्हणून नाकारले जात आहेत. महसूल विभाग आणि तांत्रिक यंत्रणा यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..केंद्रचालकांच्या संघटनांनी शासनाकडे, प्रतिनिधींशी चर्चा करून सर्व केंद्रचालकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात यावे. तसेच प्रणाली पूर्णपणे कार्यक्षम होईपर्यंत जुनी व्यवस्था सुरू ठेवावी, अशी मागणी केली आहे..कामबंद आंदोलनाचा इशारादरम्यान, समस्यांवर तातडीने तोडगा काढण्यात आला नाही तर राज्यभरातील 'आपले सरकार' व सेतू सुविधा केंद्र चालक कामबंद आंदोलन छेडतील, असा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे. हा इशारा प्रत्यक्षात आल्यास प्रवेश प्रक्रियेच्या निर्णायक टप्प्यावर असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.. व्हीएलई लॉगिनमध्ये कागदपत्र अपलोडचा मोठा पेचनागरिक लॉगिनमध्ये अनेक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध असताना व्हीएलई (VLE) लॉगिनमध्ये केवळ एकच कागदपत्र अपलोड करण्याचा पर्याय दिसत असल्याची गंभीर तांत्रिक त्रुटी समोर आली आहे. जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमी लेयर, उत्पन्नाचा दाखला व इतर सेवांसाठी आवश्यक असलेली अनेक कागदपत्रे अपलोड कशी करावीत, असा प्रश्न केंद्रचालकांसमोर उभा राहिला आहे..या त्रुटीमुळे शेकडो अर्ज प्रलंबित राहिले असून विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखले मिळण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महाआयटीने या समस्येची तातडीने दखल घेऊन आवश्यक तांत्रिक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी राज्यातील आपले सरकार व सेतू सुविधा केंद्र चालकांनी केली आहे.