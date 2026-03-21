खरातसाठी खास जीआर, मराठवाड्याच्या हक्काचं ३९ लाख लीटर पाणी दिलं संस्थानला; ४८ किमी पाइपलाईन, पायघड्या कुणाच्या आशीर्वादाने?

भोंदूबाबा अशोक खरातला अटकेनंतर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा रुपाली चाकणकर यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. दरम्यान, अशोक खरातचे अनेक कारनामे आता समोर येतायत. खरातने त्याच्या कार्यालयातील केबिनमध्ये अनेक महिलांवर अत्याचार केले असून सीसीटीव्हीचे शेकडो व्हिडीओ असल्याचं म्हटलं जातंय. यापैकी काही व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहेत. यातच खरातच्या संपर्कात असलेले राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारीही तपास यंत्रणांच्या रडारवर आले आहेत. त्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. खरातसाठी राज्य सरकारकडूनही पायघड्या घालण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. .अशोक खरात अध्यक्ष असलेल्या शिवनिका संस्थानला धरणातून पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी चक्क जीआर जारी करण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला होता. नाशिक जिल्ह्यातलं महत्वाचं धरण असलेल्या दारणा धरणातून शिवनिका संस्थानला तब्बल ३९ लाख लिटर पाणी वर्षाला देण्याचा हा निर्णय होता. यासाठी तब्बल ४८ किमी पाइपलाईन टाकण्यात आली होती. स्थानिक शेतकऱ्यांचा ज्या पाण्यावर हक्क होता ते पाणी एका अध्यात्मिक संस्थानला कसं दिलं गेलं? ते देण्याचा निर्णय कोणाच्या दबावाने घेतला? कोणत्या मंत्र्याचा याच्याशी संबंध होता? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..Ashok Kharat भोंदुगिरीतून जमवली ५०० कोटींची मालमत्ता, नाशिकमध्ये ७० एकर जमीन; नातलगांच्या नावावरही संपत्ती.अशोक खरात याने अत्याचाराशिवाय आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकारही समोर आलाय. त्याच्या संस्थानला पाणी देण्यासाठी जीआर काढण्यासाठी कोणत्या मंत्र्यांनी पत्र दिलं, पाठपुरावा कोणी केला? याचा तपास पोलीस करण्याची शक्यता आहे. एका अध्यात्मिक संस्थानला कशाच्या आधारे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी दिलं गेलं याचा शोध घेतला जाणार आहे..यापूर्वी शिर्डीतील जमीन प्रकरणावरूनही अशोक खरात अडचणीत आला आहे. त्यानंतर आता दारणा धरणातील पाण्याच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. खरातने प्रशासकीय अधिकारी आणि नेते मंडळींना हाताशी धरून त्याचं साम्राज्य उभा केलं. आता त्याला मदत करणाऱ्या अधिकारी आणि नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सरकारी यंत्रणेचा वापर करून बेकायदेशीरपणे अशोक खरातने कोट्यवधींची माया जमवली आहे. त्याने नातलगांच्या नावेही जमीन आणि मालमत्तांची खरेदी केली आहे.