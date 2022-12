By

मुंबई : राज्यातील ७ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत शिंदे-फडणवीस सरकारनं घवघवीत यश मिळवलं आहे. यावरुन आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीतील आमचा विजय हा विरोधकांना त्यांची जागा दाखवणारा आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. (Gram Panchayat Election Result Showing Opposition to their place says CM Eknath Shinde)

CM शिंदे म्हणाले, "आजच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अतिशय घवघवीत आणि देदैप्यमान असं यश बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपयुतीला मिळालं आहे. त्यासाठी मी जनतेचं अभिनंदन करतो. या निवडणुकीत या राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे तसेच आमचे सर्व आमदार, खासदार, मंत्री, कार्यकर्ते या सर्वांनी मेहनत घेतली त्यांचेही मी अभिनंदन करतो. गेल्या निवडणुकीनतंर दुप्पट विजय या निवडणुकीत मिळाला"

विरोधीपक्षाचे लोक शेतकऱ्यांना काय दिलं? असं विचारत होते, त्याला हे चोख उत्तर आहे. हा विजय विरोधकांना त्यांची जागा दाखवणारा आहे तसेच गेल्या चार-पाच महिन्यांत युतीच्या आमच्या सरकारनं जे काम केलंय त्याची ही पोच पावती आहे. त्यामुळं आमच्या सरकारनं जे निर्णय घेतले ते लोकाभिमुख कामं आहेत.

जनता आमच्या पाठिशी - फडणवीस

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपयुतीला दणदणीत विजय मिळाला आहे. आत्तापर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार ३,०२९ एवढ्या ग्रामपंचायती आमच्या आल्या आहेत. महाराष्ट्राच्या सर्व भागांमध्ये आमची सरशी झालेली आहे. त्यामुळं मी मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करेन. आमच्या सहा महिन्यांच्या कारभारावर ग्रामीण जनेतनं पसंती दाखवली आहे.

जे लोक आमच्या सरकारला नावं ठेवत होते आणि स्वतः अल्पमतात असताना आमच्या सरकारला अल्पमतात असल्याचं सांगत होते. यापूर्वी कोर्टानं सागिंतलं होतं त्यानतंर आता जनतेनं देखील सांगितलं आहे की, जनता याच सरकारच्या पाठीशी आहे. त्यामुळं मी महाराष्ट्रातील तमाम जनेतेचे आभार मानतो, असं यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं.