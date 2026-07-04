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Dilip Walse Patil: हपकिनच्या कामकाजाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, तुकाराम मुंडे यांच्याकडेच पदभार ठेवा: वळसे पाटील यांची विधिमंडळात मागणी

Dilip Walse Patil Raises Haffkine Institute Issue in Assembly: हपकिन संस्थेच्या कामकाजाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी दिलीप वळसे पाटील यांनी विधिमंडळात केली.
Dilip Walse Patil

Dilip Walse Patil

esakal

Varsha Balhe
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मुंबई: राज्यातील संशोधन आणि औषध निर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेल्या हपकिन संस्थेच्या कामकाजाबाबत माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.३) विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला. हपकिन संस्थेचा कारभार सक्षमपणे सुरू राहण्यासाठी त्याचा अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याकडेच कायम ठेवावा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी सभागृहात केली.

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Dilip Walse Patil
Tukaram Mundhe

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