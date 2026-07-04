Dilip Walse Patil: हपकिनच्या कामकाजाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, तुकाराम मुंडे यांच्याकडेच पदभार ठेवा: वळसे पाटील यांची विधिमंडळात मागणी

मुंबई: राज्यातील संशोधन आणि औषध निर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेल्या हपकिन संस्थेच्या कामकाजाबाबत माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.३) विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला. हपकिन संस्थेचा कारभार सक्षमपणे सुरू राहण्यासाठी त्याचा अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याकडेच कायम ठेवावा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी सभागृहात केली..हपकिन संस्थेच्या विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी, आर्थिक व्यवहार, संशोधन प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि संस्थेच्या भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगत वळसे पाटील यांनी सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत आणि संशोधन क्षेत्रात हपकिन संस्थेचे मोठे योगदान असून, संस्थेची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता अबाधित राखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Nashik Hotel FDA Raid : अन्न व औषध प्रशासनाचा राज्यभर मोठा धडाका! नाशिकमध्ये 20 हॉटेल्सवर अचानक धाड; 4 हॉटेल्स तातडीने बंद करण्याचे आदेश, 9 परवाने निलंबित.राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने हपकिन संस्थेचे बळकटीकरण होणे गरजेचे असून, संस्थेबाबत निर्माण झालेल्या शंका आणि प्रश्नांचे तातडीने निरसन करण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावर उत्तर देताना औषध व प्रशासन राज्यमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे सांगितले. .हपकिन संस्थेच्या कामकाजाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल आणि संस्थेच्या प्रभावी कारभारासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली. दरम्यान वळसे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे हपकिन संस्थेच्या भवितव्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना नवे परिमाण मिळाले असून, राज्याच्या आरोग्य आणि संशोधन क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या या संस्थेकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे..Ahilyanagar: गुरुजी आता गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांचे पंच, राहुरीतील आदेशाने शिक्षण क्षेत्रात नाराजी.दृष्टीक्षेप:• विधिमंडळात माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हपकिन संस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला.• हपकिनच्या कामकाजाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी.• संस्थेच्या प्रकल्प, आर्थिक व्यवहार आणि भवितव्याबाबत सभागृहात प्रश्न.• हपकिनचा अतिरिक्त कार्यभार तुकाराम मुंडे यांच्याकडेच कायम ठेवण्याची आग्रही मागणी.• संस्थेची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता टिकविण्यासाठी तातडीने उपाययोजनांची गरज व्यक्त.• औषध व प्रशासन राज्यमंत्री नरहरी झिरवळ यांचे सकारात्मक उत्तर; आवश्यक कार्यवाहीचे आश्वासन.• हपकिन संस्थेच्या बळकटीकरणाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात वळसे पाटील यांना यश..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.