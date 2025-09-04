महाराष्ट्र बातम्या

Halal Lifestyle Township : मुंबईजवळ धर्माच्या आधारावर टाऊनशिप; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस, नेमकं काय आहे प्रकरण?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला पाठवलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराने अशी भीती व्यक्त केली आहे की या प्रकारचा प्रकल्प केवळ सामाजिक आणि संवैधानिक मानकांच्या विरुद्ध नाही तर सुरक्षितता आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून धोकादायक देखील ठरू शकतो.
Halal Lifestyle Township : मुंबईजवळ धर्माच्या आधारावर टाऊनशिप; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस, नेमकं काय आहे प्रकरण?
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) कर्जतजवळ प्रस्तावित हलाल लाइफस्टाईल टाउनशिप बाबत तक्रारीवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

  2. तक्रारीत आरोप आहे की हा प्रकल्प केवळ मुस्लिमांसाठी प्रचारित होत असून, तो संविधानातील समानतेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करतो.

  3. NHRC ने महाराष्ट्र सरकारकडून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवला असून, आरोप खरे ठरल्यास कठोर कारवाई होणार आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मुंबईजवळील कर्जत परिसरातील प्रस्तावित हलाल लाईफस्टाईल टाउनशिप प्रकल्पाबाबतच्या तक्रारीची दखल घेतली आहे. आयोगासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, ही टाउनशिप केवळ मुस्लिम समुदायासाठी विकसित आणि प्रचारित केली जात आहे, जी धार्मिक धृवीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे यामुळे संविधानातील समानता आणि भेदभावविरोधी तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे.

Loading content, please wait...
Maharashtra Government
religion
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com