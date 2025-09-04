Halal Lifestyle Township : मुंबईजवळ धर्माच्या आधारावर टाऊनशिप; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Summaryराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) कर्जतजवळ प्रस्तावित हलाल लाइफस्टाईल टाउनशिप बाबत तक्रारीवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.तक्रारीत आरोप आहे की हा प्रकल्प केवळ मुस्लिमांसाठी प्रचारित होत असून, तो संविधानातील समानतेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करतो.NHRC ने महाराष्ट्र सरकारकडून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवला असून, आरोप खरे ठरल्यास कठोर कारवाई होणार आहे..राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मुंबईजवळील कर्जत परिसरातील प्रस्तावित हलाल लाईफस्टाईल टाउनशिप प्रकल्पाबाबतच्या तक्रारीची दखल घेतली आहे. आयोगासमोर दाखल केलेल्या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, ही टाउनशिप केवळ मुस्लिम समुदायासाठी विकसित आणि प्रचारित केली जात आहे, जी धार्मिक धृवीकरणाला प्रोत्साहन देत आहे यामुळे संविधानातील समानता आणि भेदभावविरोधी तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे..राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला पाठवलेल्या तक्रारीत तक्रारदाराने अशी भीती व्यक्त केली आहे की या प्रकारचा प्रकल्प केवळ सामाजिक आणि संवैधानिक मानकांच्या विरुद्ध नाही तर सुरक्षितता आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून धोकादायक देखील ठरू शकतो. भविष्यात हा परिसर कट्टरपंथी क्षेत्रात बदलू शकतो असा आरोप आहे. .मुख्य सचिवांना नोटीसया तक्रारीला प्रथमदर्शनी गंभीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानून आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. नोटीसमध्ये, दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास आणि RERA ने कोणत्या तरतुदींनुसार अशी परवानगी किंवा परवाना दिला हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे..जाहिरात नाही तर विष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियांक कायद्यागो यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे खंडपीठ होते. त्यांनी सांगितले की, जर या प्रकरणात उपस्थित केलेले आरोप खरे आढळले तर ते मानवी हक्कांच्या गंभीर उल्लंघनाचे उदाहरण असेल आणि त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. .त्यांनी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले की, ही जाहिरात नाही तर विष पसरवणे आहे. मुंबईजवळील कर्जत परिसरात फक्त मुस्लिमांसाठी हलाल जीवनशैली असलेल्या एक टाउनशिपची निर्मिती केली जात आहे. हे राष्ट्राच्या आत एक राष्ट्र आहे. महाराष्ट्र सरकारला नोटीस दिली जात आहे..FAQsप्र.१: हलाल लाईफस्टाईल टाऊनशिप म्हणजे काय? ➡️ मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक जीवनशैलीनुसार विकसित केलेली निवासी टाऊनशिप.प्र.२: वाद का निर्माण झाला आहे? ➡️ कारण हा प्रकल्प फक्त मुस्लिमांसाठी असल्याचा आरोप असून, तो संविधानातील समानतेच्या तरतुदींचे उल्लंघन मानला जात आहे.प्र.३: NHRC ने कोणती कारवाई केली आहे? ➡️ महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात अहवाल मागवला आहे.प्र.४: भविष्यात याचा धोका काय आहे? ➡️ तक्रारदारांचा आरोप आहे की, असा प्रकल्प कट्टरपंथी क्षेत्रात रूपांतरित होऊ शकतो.प्र.५: पुढे काय होऊ शकते? ➡️ जर आरोप खरे ठरले, तर मानवी हक्क उल्लंघन म्हणून कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.