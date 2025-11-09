महाराष्ट्र बातम्या

Harshwardhan Sapkal : राज्यातील जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढण्याची काँग्रेसची मागणी

Congress Demands White Paper on Land Scams in Maharashtra : प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजप महायुती सरकारवर पुणे (पार्थ पवार, मुरलीधर मोहोळ) आणि मुंबईतील कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड कवडीमोल भावाने लाटल्याचा आरोप करत, सर्व जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढून हिवाळी अधिवेशनात दिवसभर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ‘‘ मुंबई, पुणेसह राज्यात कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड कवडीमोल भावाने लाटले जात आहेत. या सर्व जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढा आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर एक संपूर्ण दिवसभर चर्चा करा,’’ अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

