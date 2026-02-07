Sunetra Pawar: ''शपथविधीचा निर्णय पवार कुटुंबाचाच'', राष्ट्रवादीच्या मंत्र्याचं मोठं विधान; पटेल, तटकरेंचा दोष नाही?

Ajit Pawar Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधन झालं. त्यानंतर ३१ जानेवारी रोजी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथविधीसाठी घाई झाली, असा आरोप सर्व स्तरांतून होत आहेत. त्यातच प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनीच गडबड केल्याचा आरोप होत आहे..यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शपथविधीच्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मी होतो. अपघात झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांची इच्छा होती की, शपथविधी लवकरात लवकर व्हावा. अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रावहिणींना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्यावी, ही पवार कुटुंबियांची इच्छा होती..Horoscope Prediction : येणारे तीन आठवडे 'या' राशींसाठी अत्यंत कठीण ! सूर्य-मंगळाच्या युतीमुळे संकटांची मालिका सुरु.मुश्रीफ पुढे म्हणाले की, पवार घराणं हे पुरोगामी घराणं आहे. त्यांनी तीन दिवसांमध्ये सर्व विधी आटोपले. त्यामुळे तिसऱ्या दिवशी सुनेत्रा वहिणींना शपथ दिली. प्रफुल्ल पटेल हे अनेक वर्षांपासून पक्षाचं काम करीत आहेत. सुनील तटकरे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. अजितदादांच्या अचानक जाण्याने बैठक कोण बोलावणार? अध्यक्षच बोलावणार ना? मग ते व्हिलन कसे? त्यांनी तर सनेत्रा वहिणींनाच उपमुख्यमंत्री केलं, त्यामुळे त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही..ST Bus: भाडेवाढ नाही, पण सेवा सुधारणार! भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला; एसटीबाबत प्रताप सरनाईकांचे मोठे निर्देश.मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात राजकारण आणू नये, असं विधान केलं होतं. त्यावर हसन मुश्रीफ म्हणाले, शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी सुनील तटकरे यांच्यावर टीका केली होती. त्याला उद्देशून मुख्यमंत्री तसे बोलले होते. युतीचे घटक असतानाही असं विधान करणं चुकीचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.