Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आहे. त्या काळातील अनेक गोष्टी आजही आपल्याला शिकवतात. शिवभक्तांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. शिवरायांचा काळ कसा होता? खाद्यसंस्कृती कशी होती? अर्थ नियोजन कसे चालवले जायचे? छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व क्षेत्रात पारंगत होते. याच पार्श्वभूमीवर "चलन काय होते?" असा प्रश्नही पडतो. जर चलन असेल, तर ते कसे तयार केले जात असे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे या काळातील घटक सांगतात..रायगड टांकसाळमराठ्यांनी स्वतंत्र भारतातील २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी १० राज्ये आणि १ केंद्रशासित प्रदेशात आपली टांकसाळ स्थापन केली होती. त्यापैकी एक रायगड टांकसाळ आहे. भारतभर पसरलेल्या या टांकसाळी मराठा साम्राज्याची आर्थिक ताकद आणि व्यवस्थापनाची ग्वाही देतात..व्हिडिओ व्हायरलया रायगडावरील टांकसाळचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. युट्यूबर पूजा ढिरिंगे यांनी हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. रायगडावरील टांकसाळ ही केंद्रीय ठिकाण होती जिथे नाणी, होन किंवा इतर मुद्रा तयार केली जात असे. व्यावसायिक कारभाराचे नियोजन पाहण्यासाठी या ठिकाणाचे विशेष महत्त्व होते. त्यामुळे रायगड टांकसाळ स्वराज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेचे प्रतीक मानली जाते..ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाची टांकसाळछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेत जितकी महत्त्वाची भूमिका गड-किल्ल्यांची होती, तितकीच महत्त्वाची भूमिका टांकसाळीत तयार केलेल्या नाण्यांची होती. रायगड टांकसाळ ही त्यातील एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाची टांकसाळ होती..महाराजांनी रायगडावर टांकसाळ स्थापन करून तेथून सोन्याचे 'होन' आणि तांब्याची 'शिवराई' नाणी काढून मराठा चलनाची सुरुवात केली. साम्राज्य वाढत गेले तसे नवीन टांकसाळ स्थापन केल्या गेल्या..तिसऱ्या आंग्ल-मराठा युद्धानंतर अनेक टांकसाळा स्वतंत्र मराठा संस्थानिकांच्या ताब्यात गेल्या आणि कार्यरत राहिल्या. रायगड किल्ल्याच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी 1,737 पायऱ्या चढाव्या लागतात, पण पर्यटकांसाठी रायगड रोपवे उपलब्ध आहे, ज्याद्वारे फक्त चार मिनिटांत गडावर पोहोचता येते..