HSRP Deadline Rule: आता दंड की सवलत? अंतिम मुदतीनंतरही HSRP नंबर प्लेट बदलली नसेल तर काय होणार? जाणून घ्या नियम...

महाराष्ट्रात जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी नंबर प्लेट (HSRP) लावण्याची अंतिम मुदत उलटून गेली आहे. परंतु कोणतेही बिल जारी केलेले नाही. १ जानेवारी रोजी सकाळी लाखो वाहन मालक दंडाच्या शक्यतेबद्दल चिंतेत असताना वाहतूक विभागाच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण प्रकरण गोंधळात पडले. आता प्रश्न असा आहे की: कारवाई खरोखरच पुढे ढकलण्यात आली आहे का, की ती आणखी काही आहे?.३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत असूनही जुन्या वाहनांच्या मालकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. वाहतूक विभागाने सध्या कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन एजन्सी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना दंड तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. ज्यामुळे वाहन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..महाराष्ट्र सरकारने जुन्या वाहनांसाठी HSRP बसवण्याचे आदेश दिले होते. ज्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ होती. या कामासाठी यापूर्वी तीन मुख्य एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या होत्या. रोझमार्टा सेफ्टी सिस्टम्स, रिअल मॅझॉन इंडिया आणि FTA HSRP सोल्युशन्स. या कंत्राटदारांचे करार आता संपले आहेत. परिणामी वाहतूक विभागाने नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवीन कंत्राटदाराचा शोध घेत आहे. .नवीन एजन्सी कार्यभार स्वीकारेपर्यंत नवीन नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांवर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याचे विभागाने सूचित केले आहे. नियमांनुसार, सरकारने उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक प्लेट न लावलेल्या वाहन मालकांवर कडक दंड आकारला होता. नियम असा होता की, ज्यांनी ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण केली असेल परंतु नंबर प्लेट बसवली नसेल त्यांना ₹१,००० दंड आकारला जाईल. ज्यांनी ही प्रक्रिया अजिबात सुरू केली नसेल त्यांना ₹१०,००० पर्यंतचा मोठा दंड आकारला जाईल. .नवीन एजन्सीचा अभाव आणि प्रशासकीय गोंधळामुळे ही दंडात्मक कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. आकडेवारी पाहता, परिस्थिती खूपच आव्हानात्मक आहे. महाराष्ट्रात अंदाजे २.१ कोटी वापरलेली वाहने आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे ९.७ दशलक्ष ऑनलाइन नोंदणीकृत झाली आहेत, परंतु प्रत्यक्षात केवळ ७.५ दशलक्ष वाहनांमध्ये नवीन नंबर प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, राज्यातील लाखो वाहने अजूनही नवीन एचएसआरपीच्या प्रतीक्षेत आहेत..फिटमेंट सेंटरचा अभाव आणि अपॉइंटमेंट मिळविण्यात अडचणी यामुळे देखील प्रक्रिया मंदावली आहे. परिवहन आयुक्तांनी स्पष्ट केले की ज्या वाहन मालकांनी आधीच ऑनलाइन बुकिंग केले आहे त्यांनी त्यांची पाळीची वाट पहावी आणि नियोजित तारखेला आणि वेळेत त्यांची नंबर प्लेट्स बसवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या केंद्रावर भेट द्यावी. यामुळे भविष्यात कोणतीही कारवाई झाल्यास कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल. काही मुद्द्यांवर अजूनही धोरणात्मक स्पष्टतेचा अभाव आहे. .विविध गुन्ह्यांसाठी किंवा अपघातांसाठी पोलीस किंवा आरटीओने जप्त केलेली लाखो वाहने सध्या धूळ खात आहेत. शिवाय, स्क्रॅप केलेल्या वाहनांसाठी अनिवार्य एचएसआरपीबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. थोडक्यात जरी अंतिम मुदत संपली असली तरी, वाहन मालकांना सध्या घाबरण्याची गरज नाही. भविष्यातील निर्बंध टाळण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करणे त्यांच्या हिताचे आहे. ही परिस्थिती एका थांब्यावर उभी असलेली बससारखी आहे परंतु सध्या ड्रायव्हरमुळे ती बंद आहे; नवीन ड्रायव्हर (एजन्सी) येताच, प्रवास (ऑपरेशन) पुन्हा सुरू होईल..