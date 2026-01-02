महाराष्ट्र बातम्या

HSRP Deadline Rule: आता दंड की सवलत? अंतिम मुदतीनंतरही HSRP नंबर प्लेट बदलली नसेल तर काय होणार? जाणून घ्या नियम...

HSRP Deadline Rule News: महाराष्ट्रातील जुन्या वाहनांना उच्च-सुरक्षा नोंदणी प्लेट लावण्याची अंतिम मुदत संपली असूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.
HSRP Deadline Rule

HSRP Deadline Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रात जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी नंबर प्लेट (HSRP) लावण्याची अंतिम मुदत उलटून गेली आहे. परंतु कोणतेही बिल जारी केलेले नाही. १ जानेवारी रोजी सकाळी लाखो वाहन मालक दंडाच्या शक्यतेबद्दल चिंतेत असताना वाहतूक विभागाच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण प्रकरण गोंधळात पडले. आता प्रश्न असा आहे की: कारवाई खरोखरच पुढे ढकलण्यात आली आहे का, की ती आणखी काही आहे?

Loading content, please wait...
Vehicle
car
Traffic
Vehicle Policy
number plate
traffice police

Related Stories

No stories found.