उन्हाचा चटका अन् वादळी पावसाचाही तडाखा बसणार, कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह विदर्भाला हवामान विभागाचा इशारा

राज्यात एका बाजूला उन्हाचे चटके बसत आहेत तर काही भागात ढगाळ वातावरण आहे. उन्हाचा पारा चाळीस अंशांच्या वर गेला असताना अनेक ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने कोकण, मध्य महाराष्ट्रासह विदर्भात वादळी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज असल्यानं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. Maharashtra Weather Update Heat and Rain Together.कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तर मध्य महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, सोलापूर मराठवाड्यात बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, तर विदर्भात यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांना गुरुवारी विजांसह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकणातील ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांत उष्ण लाटेचा व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा कडाका वाढण्याची शक्यता आहे..दक्षिण कर्नाटक आणि परिसरावर चक्राकार वारे वाहत आहेत. मराठवाड्यापासून दक्षिण कर्नाटकापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. राज्यात अमरावती आणि वर्धा येथे बुधवारी सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांमध्ये देशातील उच्चांकी ३९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर पंजाबच्या भटिंडा येथे नीचांकी १२.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे..ऐनवेळी पायलट का बदलले? मुंबईत CCTVमध्ये काय दिसलं? अजितदादांच्या अपघात प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी सगळंच सांगितंल.उन्हाच्या झळा वाढल्याने दुपारच्यावेळी घराबाहेर पडणे तापदायक ठरत आहे. तर उकाडा वाढल्याने घामाच्या धारा वाहू लागल्या आहेत. बुधवारी अमरावती आणि वर्धा येथे राज्यातील उच्चांकी ४० अंश तापमान नोंदले गेले. परभणी आणि अकोला येथे ३९ अंशापेक्षा अधिक, धुळे, मालेगाव, सोलापूर, ब्रह्मपुरी, वाशीम, यवतमाळ ३८ अंश सेल्सिअस आणि त्यापेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी १३.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले..मुंबईतील पुढील दोन दिवस वाढत्या उकाड्याचेराज्याच्या काही भागात अवकाळी पावसाने हजेरी लावलेली असताना, मुंबईकरांना मात्र आता घामाच्या धारांचा सामना करावा लागणार आहे. मुंबई आणि उपनगरांत पुढील दोन दिवस उष्ण आणि दमट हवामान राहण्याची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागाने वर्तविली आहे. मुंबईचे कमाल तापमान ३४ ते ३६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण लक्षणीय वाढणार आहे.