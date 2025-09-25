महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update: राज्यात शुक्रवारपासून पुन्हा पावसाची शक्यता; 'या' जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता

Heavy Rain Alert : बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचा पट्टा तयार होऊन २६ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांची योग्य काळजी घ्यावी, अशी सूचना हवामान विभागाने दिली आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परभणी : बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम २६ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान राज्यात जाणवण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

Loading content, please wait...
rain
Marathwada
Weather
update
Weather Department
Maharashtra weather update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com