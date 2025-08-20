Palghar News: पालघरमध्ये पावसाचा हाहाकार! पुलं पाण्याखाली, दरड कोसळली, वाहतूक कोंडी; पहा सध्याची परिस्थिती

मोखाडा : मोखाड्यात गेली चार दिवसांपासून संततधार पाऊस कोसळत आहे. मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर पावसाचा जोर अधिकच वाढल्याने कारेगाव - करोळ रस्त्यावरील पुल पाण्याखाली गेला आहे. गारगई नदीच्या पुलावर पाणी तुंबले तर बेलपाडा- मरकटवाडी रस्त्यावर दरड कोसळली आहे. या तिन्ही ठिकाणची वाहतूक ठप्प झाली आहे. तालुक्यातील नद्यांनी धोक्याच्या पातळीने ओसंडून वाहत आहे. तालुक्यातील वीजपुरवठाही खंडीत झाला आहे..मोखाड्यात मुसळधारेने कारेगाव - करोळ या रस्त्यावरील पुलं पाण्याखाली गेला आहे. त्यामुळे करोळ, पाचघर आणि वावळ्याचीवाडी येथील नागरीकांचा तालुक्याशी संपर्क तुटला आहे. कामगार आणि चाकरमाण्यांना अघोषित सुट्टी घ्यावी लागली आहे. पालकमंत्री गणेश नाईक यांचा जव्हार येथील जनता दरबारात समस्या घेऊन जाणार्या लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना घरीच बसावे लागले आहे. वादळी आणि मुसळधार पावसाने मोखाड्यातील विजपुरठाही खंडीत झाला आहे..Pune News: मुसळधार पावसाचा फटका! आंबे-हातवीज घाटात दरड कोसळल्याची घटना .मोखाडा - खोडाळा - विहीगांव या राज्यमार्गावरील गारगई नदीच्या पुलावर पाणी साचल्याने काही तासांत वाहतूक ठप्प झाली होती. पुलावरील पाण्याचा निचरा झाल्यानंतर येथील वाहतूक संथ गतीने सुरु झाली. तर बोटोशी बेलपाडा ते मरकटवाडी रस्त्यावर दरड कोसळली आहे. त्यामुळे येथील वाहतूक ठप्प होऊन नागरीकांचा मुख्य रस्त्याशी संपर्क तुटला आहे..काष्टी- सावर्डे रस्त्यावर झाडे कोसळली आहेत. तालुक्यातील देवबांध, वाघनदी, गारगई- पिंजाळ आणि वैतरणा नदी धोक्याच्या पातळीने ओसंडून वाहत आहेत. दरम्यान, नागरिकांना सतर्क राहण्याचा तसेच काम असेल तरच घराबाहेर पडण्याचा ईशारा प्रशासनाने दिला आहे..Indian Railway: गणेशोत्सवात रेल्वे सोडणार ३००हून अधिक गाड्या, \nमुख्यमंत्र्यांची घोषणा, म्हणाले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.