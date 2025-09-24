Heavy Rainfall Warning : शेतकऱ्यांनो काळजी घ्या! अजून मोठं संकट येणार... महाराष्ट्रासाठी जोरदार पावसाचा इशारा!

राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असून पिकांसकट जमीनही वाहून गेली आहे. शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. पण हे संकट अजून टळलेले नाही. महाराष्ट्रासाठी पुन्हा जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होऊन ते पश्चिमेकडे सरकणार आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणात जोरदार पाऊस होईल. २७ ते २९ सप्टेंबर हा काळ सर्वाधिक तीव्रतेचा राहणार आहे..मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्र या भागांमध्ये अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी पाण्याचा साठा होऊन स्थानिक पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. पुण्यात २८–२९ सप्टेंबर दरम्यान जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे, कारण या काळात पुण्याजवळ वातचक्र (vortex) सक्रिय राहणार आहे..आजची परिस्थिती काय?राज्यात आज पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली येथे काही ठिकाणी जोरदार पाऊस होऊ शकतो..Marathwada floods: अप्रेझल सोडा, शेतकऱ्यांचं वर्षभराचं पॅकेज गेलं... पिकाची माती पाहून शेतकरी कोलमडला! .मध्य महाराष्ट्रात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदूरबार येथे ढगाळ वातावरण राहील आणि मध्यम ते जोरदार पावसाची शक्यता आहे.कोकण व विदर्भ कोकणातील सर्व जिल्हे तसेच विदर्भातील बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथेही काही ठिकाणी मध्यम पाऊस होण्याचा अंदाज आहे..उद्याचा अंदाजमराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांत जोरदार पावसाची शक्यता. तर विदर्भात अमरावती, यवतमाळ, भंडारा आणि गडचिरोली येथे काही ठिकाणी जोरदार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.शुक्रवारपासून राज्यात पावसाचा जोर अधिक वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. शुक्रवार व शनिवार विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे, खानदेश वगळता मध्य महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे आणि कोकणातील सर्व जिल्ह्यांत काही ठिकाणी जोरदार पाऊस होऊ शकतो..जगूनही तीळ-तीळ मेल्यासारखे वाटते... पती गेल्यानंतर पत्नीने शेती कसली, पण निसर्गाचा कोप झाला... डोळ्यात पाणी आणणारी व्यथा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.