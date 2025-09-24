महाराष्ट्र बातम्या

Heavy Rainfall Warning : शेतकऱ्यांनो काळजी घ्या! अजून मोठं संकट येणार... महाराष्ट्रासाठी जोरदार पावसाचा इशारा!

warning of heavy rainfall has been issued in Marathwada and Vidarbha | मराठवाडा आणि विदर्भात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे |
Rain Update

Rain Update

esaka

Sandip Kapde
Updated on

राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असून पिकांसकट जमीनही वाहून गेली आहे. शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. पण हे संकट अजून टळलेले नाही. महाराष्ट्रासाठी पुन्हा जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होऊन ते पश्चिमेकडे सरकणार आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणात जोरदार पाऊस होईल. २७ ते २९ सप्टेंबर हा काळ सर्वाधिक तीव्रतेचा राहणार आहे.

Loading content, please wait...
rain
rain damage crops
rainy session
Aditi Tatkare Flood
Economic aid for flood victims

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com