North Maharashtra Rain Update:' उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा हाहाकार'; मराठवाड्यात पूरस्थिती कायम, विसर्ग सुरूच

नाशिक/छत्रपती संभाजीनगर : उत्तर महाराष्ट्रात रविवारी झालेल्या अतिवृष्टीसदृश मुसळधार पावसाने खरिपाची दाणादाण उडाली आहे. मका, ज्वारी, कपाशी, सोयाबिन या पिकांसह भाताची मोठ्या प्रमाणावर हानी झालेल्या शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर झाले आहेत. मराठवाड्यातही बीड, नांदेड येथे आज पावसाचा जोर कायम राहिला. राज्याच्या इतर अनेक भागांमध्ये पावसाने आज बऱ्यापैकी उघडीप दिली असली तरी धरणांतून विसर्ग सुरू असल्याने अहिल्यानगर, धाराशिव, पंढरपूर, सोलापूर, सांगली येथे पूरस्थिती होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतरांनी आजही विविध ठिकाणी पूरस्थितीचा आढावा घेतला. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.उत्तर महाराष्ट्रात आज नाशिक, धुळे आणि जळगावला पावसाने झोपडून काढले. नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला १९६९ नंतर प्रथमच महापूर आल्याने रामतीर्थावरील दुतोंड्या मारुती पाण्यात बुडाला आहे. नदीकाठच्या गावांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. निफाडजवळ गोदावरीचे पाणी पुलावरून पाणी गेल्याने नाशिक- निफाड- येवलादरम्यानची वाहतूक थांबविण्यात आले आहे. बागलाण तालुक्यात या पावसाने तिघांचे बळी घेतले असून दोन गायींचाही मृत्यू झाला आहे. नदीकाठच्या परीसरातील बहुतांश मंदिर पाण्यात बुडाली होती, तर मोठ्या मंदिरांना पाण्याने वेढा घातला होता. लगतचे रस्तेदेखील पाण्याखाली गेले होते. बहुतांश पिके काढणीला आलेली असताना आलेल्या या पावसाने उरलीसुरली आशाही संपल्याने ओला दुष्काळ जाहीर करा, शेतकऱ्यांना तातडीची एकरी पन्नास हजाराची मदत जाहीर करा अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वच धरणे भरल्याने मोठा विसर्ग सुरू असून गोदावरी, गिरणा, तापी या प्रमुख नद्यांसह इतर उपनद्यांना पूर आले आहेत. त्यामुळे अनेक गावांचा संपर्क खंडीत झाला आहे..दिवसभरात ५० मिलीमीटर पाऊसरविवारी (ता. २८) सकाळी साडेआठ ते सायंकाळी साडेपाच या दरम्यान तब्बल ५० मिलीमीटर पाऊस झाल्याची नोंद हवामान खात्याने घेतली आहे. तत्पूर्वी गेल्या २४ तासांमध्ये ७१.४ मिलीमीटर पाऊस झाला. गेल्या दोन दिवसांच्या मुसळधारेमुळे सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या एकूण पावसाने एक हजार मिलीमीटरचा स्तर ओलांडला आहे..चाळीसगाव, भडगाव, पाचोऱ्यात अतिवृष्टीजळगाव : जिल्ह्यात सहा तालुक्यांत अतिवृष्टी झाल्यानंतर शनिवारी मध्यरात्रीनंतर पुन्हा चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा येथे ६५ मिलीमीटर पेक्षा अधिक पाऊस झाला. यामुळे गिरणा, मन्याड, तितूरसह बहूळा, हिवरा, अग्नावती नद्या धोक्याच्या पातळीवर गेल्या आहे. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत मॉन्सून सरासरीच्या ११० टक्के तर सप्टेंबरमध्ये सरासरीनुसार १६७ टक्के पाऊस झाला आहे.मराठवाड्यात आजही पूरस्थिती कायम होती. जालना जिल्ह्यात रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत घनसावंगी तालुक्यात ८५० नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठवाड्यातील जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्याकडून आढावा घेतला. दरम्यान, मराठवाड्याला विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी खासदार बजरंग सोनवणे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे..सीनेला महापूरसंतराम सूळजामखेड : मागील १०० वर्षांत पहिल्यांदाच सीना नदीला आलेल्या महापुराने लगतची हजारो हेक्टर शेती जमीन पाण्याखाली गेली असून, चौंडी गावाला पुराच्या पाण्याचा वेढा पडला आहे. रात्री उशिरापर्यंत पुराचे पाणी वाढत असल्याने आज (ता. २८) दिवसभर चौंडीचा संपर्क तुटला होता.पुरामुळे गावातील जनजीवन विस्कळित झाले. चौंडीला चहूबाजुने महापुराचा वेढा पडला आहे. अनेक घरांत पाणी शिरले आहे. गावात सर्वत्र पाणीच पाणी दिसत आहे. महापुराने हाहाकार उडवला आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रचंड नुकसान झाले. या नदीलगतची शेती अक्षरशः वाहून गेली आहे. नदीवरील बंधारे वाहून गेले आहेत. दरम्यान, जवळा येथे सीना नदीच्या महापुराने रौद्ररूप धारण केले. जवळा येथील सीना पुलाच्या निर्मितीनंतर गेल्या ५० वर्षांत प्रथमच या पुलावरून पाणी वाहिले.धरणांचा विसर्ग वाढविल्याने राहता, श्रीरामपूर, नेवासे तालुक्यात अनेक रस्ते बंद झाले आहेत. दरम्यान, राहाता ते शिर्डी दरम्यान शिरकांड्याच्या ओढ्याचे पाणी शिर्डी- अहिल्यानगर महामार्गावर आले. यावेळी दुचाकीवरून जाणारे प्रसाद पोपटराव विसपुते (कोपरगाव) व रोहित ढगू खरात (कोपरगाव) हे दोघे पूरात वाहून गेले. त्यात दोघांचाही मृत्यू झाला आहे. शहरातही सीना नदीचे पाणी पात्र ओलांडून थेट शहरात शिरले. नेप्तीनाका चौक दुपारपर्यंत पाण्याखाली होता..शेवगावमध्ये हेलिकॉप्टरद्वारे मदतअहिल्यानगर : जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे हाहाकार उडाला आहे. शनिवारी (ता. २७) झालेल्या या अतिवृष्टीत सहाजणांचा बळी गेला. हजारो कुटुंबांना स्थलांतर करावे लागले. शेकडो गावांचा संपर्क तुटला आहे. शेवगाव तालुक्यात काही गावांमध्ये पुरात अडकलेल्या लोकांना हेलिकॉप्टरने सुरक्षितस्थळी हलविले. जिल्ह्यात आठ नद्यांना महापूर आला असून, काही महामार्ग ठप्प झाले आहेत. शेवगाव, पाथर्डी, जामखेड तालुक्यातील अनेक गावांना पाण्याने वेढा दिला. रस्ते बंद झाल्याने वाड्या- वस्त्यांवरील ग्रामस्थांनी घराच्या छतावर थांबवून रात्र जागवून काढली..‘सरसकट पंचनामे’मूल (जि. चंद्रपूर) : राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करण्यास सांगितले असून तशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याची राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. फडणवीस म्हणाले,‘‘पूरग्रस्तांचे पंचनामे करताना कायद्यांवर किंवा नियमांवर बोट ठेवू नका, पूरग्रस्तांना त्रास होईल असे वागू नका, असे प्रशासनाला सांगितले आहे. सर्व नुकसानीची माहिती आल्यानंतर अधिकची काय मदत करायची ते सरकार करेल.’’.Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कोसळधार...प्रत्यक्ष फिल्डवर राहून काम करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचनाधाराशिवमध्ये पावसाची उघडीप, धरणांतून विसर्ग सुरूचकोकण किनारपट्टीवरील मुंबई, ठाणे पालघर, रायगड या जिल्ह्यांना पुढील २४ तासांसाठी रेड अलर्टछत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, अहिल्यानगर येथे पावसाचा जोर कायमसोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि ढगफुटी सदृश पाऊस, चंद्रभागेला पूरशाळा बंद : पालघर, छत्रपती संभाजीनगर (मनपा क्षेत्र वगळून),रत्नागिरीत पावसाची उघडीपधुळ्यात पावसाचा जोरअहिल्यानगरमध्ये शहरात पुराचे पाणी शिरलेनांदेड जिल्ह्यात महापुराचा एक बळीशिर्डी येथील साई संस्थान, शेगांव येथील संत गजानन महाराज संस्थान आणि पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संस्थानकडून प्रत्येकी एक कोटी रुपये मदत जाहीर 