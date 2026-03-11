RTE Admission : आरटीईच्या एक किमी अटीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; प्रवेशासाठी अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ

पुणे - आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेत लागू केलेली घरापासून एक किलोमीटर अंतरातील शाळांपुरतीच मर्यादा उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या अटीवर आक्षेप घेत राज्य सरकारला सुधारित प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहे. यामुळे आता पालकांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळणार असून प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे..न्यायमूर्ती अनिल किशोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. यावर्षी आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १० मार्च होती.मात्र नव्या शासननिर्णयानुसार केवळ एक किलोमीटर परिसरातील शाळांमध्येच अर्ज करता येत असल्याने अनेक पालकांना शाळांचा पर्यायच उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पालकांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला होता. या अटीमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील पालकांना अर्ज करता येत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती..राज्यात गेल्या शैक्षणिक वर्षात आरटीईसाठी सुमारे तीन लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. मात्र यंदा एक किलोमीटर अटीमुळे अर्जांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हस्तक्षेप करत पालकांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयानंतर पालक संघटनांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे..आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी एक किलोमीटरची मर्यादा लावणे हे कायद्याच्या विरोधात होते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक पालकांना दिलासा मिळाला असून मुलांना शाळेचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याबाबत आम आदमी पार्टीच्या मदतीने पालकांनी आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले, निवेदने दिली, पत्रकार परिषद घेतली, मेल पाठवले व ही अट बेकायदेशीर असल्याने तातडीने रद्द करावी अशी मागणी केली होती.- मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी , आप पालक युनियन.न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे -- आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत असलेली एक किलोमीटर अंतराची मर्यादा स्थगित- आरटीई कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे नियमांनुसार राबविण्याचे निर्देश- पालकांना अर्ज करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करण्याचे राज्य सरकारला आदेश.- प्रवेश अर्ज प्रक्रियेसाठी पालकांना अतिरिक्त वेळ देण्याचे निर्देश- अंतरिम आदेशानुसार अर्ज सादर करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्यास सांगितले- संबंधित प्राधिकरणांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश.आरटीईनुसार आलेले अर्ज (सुमारे)वर्ष - अर्जांची संख्या२०२१- २२ - २,८५,०००२०२२-२३ - ३,००,०००२०२३-२४ - ३,१०,०००२०२४-२५ - ३,२०,०००२०२५-२६ - ३,०५,०००२०२६-२७ - १,९०,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.