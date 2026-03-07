महाराष्ट्र बातम्या

Stamp Duty Registration : राज्यात आता हायटेक दस्तनोंदणी कार्यालये; प्रायोगिक तत्त्वावर पुण्यासह मुंबई, ठाणे, नागपूरमध्ये सेवा

पुण्यासह राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘हायटेक’ नोंदणी कार्यालय उभारण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे.
पुणे - विनाविलंब तुमची दस्तनोंदणी झाली पाहिजे.... उशीर होत असेल तर बसण्यासाठी उत्तम अशी वातानुकूलित जागा... सोबतच चहा किंवा कॉफी... याशिवाय, स्वच्छ स्वच्छतागृहदेखील असेल. या सर्व सुविधा हव्या असतील तर सुमारे पाच हजार रुपये अधिक मोजावे लागतील. त्यामोबदल्यात तुम्हाला या आलिशान सुविधा मिळतील.

