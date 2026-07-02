Maharashtra Earthquake : मराठवाड्यात मध्यरात्री भूकंपाचे धक्के ! अचानक भयंकर आवाज अन् जमीन थरथरली; भीतीने लोक घरांबाहेर पळाले

Hingoli Earthquake: हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यासह संपूर्ण परिसर मध्यरात्री भूकंपाच्या जोरदार धक्क्याने हादरला. गुरुवारी(१ जुलै) मध्यरात्री १ वाजून २० मिनिटांनी झालेल्या या भूकंपाची तीव्रता राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या (NCS) मापकावर ३.६ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली गेली. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली ५ किलोमीटर खोलीवर औंढा नागनाथ तालुक्यातील फुलदाभा आणि जलालदाभा परिसरात होता..भूगर्भातून आलेल्या भीषण गडगडाटासह काही सेकंदांतच जमिनीला तीव्र हादरे बसले. या धक्क्यांमुळे घरातील खिडक्यांच्या काचा, भांडी-कपाटे जोराने हलली आणि खाली पडली. भूकंपाची जाणीव होताच नागरिकांनी लहान मुलांसह घराबाहेर धाव घेतली आणि उघड्या मैदानात आसरा घेतला. अनेकांनी भीतीने संपूर्ण रात्र जागून काढली. सुदैवाने या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित वा वित्तीय हानी झाल्याचे वृत्त नाही, तरी परिसरात भीतीचे वातावरण कायम आहे..Massive Earthquake: मैदानात सामना सुरू होता अन् अचानक जमीन हादरू लागली... तीव्र भूकंपावेळीचा Video Viral.भूकंपाची व्याप्ती मोठी असल्याचे दिसून आले. केंद्रबिंदू फुलदाभा-जलालदाभा असला तरी औंढा नागनाथ तालुक्यातील फुलदाभा, जलालदाभा, पिंपळदरी, राजदरी, सोनवाडी, निशाणा, असोंदा, काकडदाभा, पांगरा, मेथा, जडगाव, राजापूर, जांब आदी गावांना तीव्र धक्के बसले. वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे, कुपटी, वापटी, कुरुंदा, गिरगाव या गावांतही हादरे जाणवले..Venezuela Earthquake: काही मिनिटांत दोन महाभूकंप; इमारतींचे ढिगारे, १० हजार जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती... क्षणात उद्ध्वस्त झालं शहर.वसमत तालुक्यातील पांगरा शिंदे आणि कळमनुरी तालुक्यातील रामेश्वरतांडा भाग गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार भूकंपाचे केंद्र ठरत आहे. या भागात सातत्याने भूगर्भातून आवाज येत असल्याने आणि सौम्य ते मध्यम धक्के बसत असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. प्रशासन भूकंपाचे नेमके शास्त्रीय कारण शोधण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोपही नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.