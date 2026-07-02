महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Earthquake : मराठवाड्यात मध्यरात्री भूकंपाचे धक्के ! अचानक भयंकर आवाज अन् जमीन थरथरली; भीतीने लोक घरांबाहेर पळाले

Aundha Nagnath Tremors : औंढा नागनाथसह वसमत आणि कळमनुरी तालुक्यातील अनेक गावांत हादरे जाणवले.काही सेकंदांच्या धक्क्यांमुळे घरातील वस्तू हलल्या आणि नागरिक घाबरून बाहेर पळाले. या भागात वारंवार भूकंप होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीती आणि चिंता वाढली आहे.
Maharashtra Earthquake

Maharashtra Earthquake

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Hingoli Earthquake: हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यासह संपूर्ण परिसर मध्यरात्री भूकंपाच्या जोरदार धक्क्याने हादरला. गुरुवारी(१ जुलै) मध्यरात्री १ वाजून २० मिनिटांनी झालेल्या या भूकंपाची तीव्रता राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्राच्या (NCS) मापकावर ३.६ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली गेली. भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीखाली ५ किलोमीटर खोलीवर औंढा नागनाथ तालुक्यातील फुलदाभा आणि जलालदाभा परिसरात होता.

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