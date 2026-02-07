"सेवेसी ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर” हिंदवी स्वराज्याचे इंजिनियर हिरोजी इंदुलकर यांचे वंशज आता कुठे आहेत? सध्या त्यांची परिस्थिती कशीये?

हिरोजी इंदुलकर हे केवळ एक कारागीर नव्हते तर ते स्वराज्याचे मुख्य वास्तुविशारद आणि इंजिनिअर होते. रायगडाची उभारणी करताना त्यांनी केवळ दगड-मातीचा वापर केला नाही, तर त्यात दूरदृष्टी ओतली. गडावरील बाजारपेठ, राजवाडा, राणीवसा, पाणी आणि अनेक गोष्टी त्यांनी अशा पद्धतीने नियोजित केले की, शत्रूने वेढा घातला तरी गडावर पाण्याची कमतरता भासू नये. आजही रायगडावरील 'नगारखाना' अशा पद्धतीने बनवला आहे की तिथे कुजबुजलेले देखील सिंहासनापर्यंत ऐकू जाते, हा हिरोजींच्या ध्वनीशास्त्रातील ज्ञानाचा जिवंत पुरावा आहे..रायगड पूर्ण झाल्यानंतर महाराजांनी जेव्हा हिरोजींना विचारले की, "तुम्हाला काय बक्षीस हवे?" तेव्हा त्यांनी जमीन-जुमला किंवा सोन्याची मागणी केली नाही. त्यांनी फक्त एकच विनंती केली की, "महाराज, जगदीश्वराच्या मंदिरात आपण दर्शनाला याल, तेव्हा आपल्या पायाची धूळ माझ्या नावावर पडावी, एवढीच इच्छा आहे." आजही रायगडावर जगदीश्वर मंदिराच्या पायरीवर "सेवेचे ठाई तत्पर, हिरोजी इंदुलकर" ही ओळ कोरलेली आहे. स्वतःचे नाव अशा ठिकाणी कोरणे जिथे राजाची पावले पडतील, हे त्यांच्या निस्वार्थी स्वामीभक्तीचे सर्वोच्च उदाहरण आहे..Indian Royal Family : भारतातील 5 महान राजांचे वंशज काय आज करतायत? कसे आहे त्यांचे जीवन..पाहा ऐतिहासिक वारसा.हिरोजी इंदूलकर यांच्या वंशजांचे आज वास्तव्य महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यातील गावात आहे, जिथे ते प्राचीन वारशाच्या सावलीत आधुनिक जीवन जगतात. समीर इंदलकर, घराण्याचे वंशज..त्यांच्या घरी शिवरायांच्या काळातील दुर्मीळ नकाशे आणि हिरोजींच्या हस्ताक्षरित आराखड्यांचा संग्रह आहे, जो ते नव्या पिढीला प्रेरित करण्यासाठी वापरतात..छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अस्सल चित्र जगापुढे आणणारा मराठी माणूस कोण? त्यांनीच शोधली होती शंभूराजांची समाधी..वाचा खरा इतिहास.इंदलकरांचे वंशज अनिल इंदलकरांच्या मते, "शिवरायांनी आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिली," हीच त्यांची खरी संपत्ती आणि अभिमान आहे. ही सेवेची परंपरा आजही प्रेरणादायक आहे.तीन गावांमधील वतनदार म्हणून त्यांना मिळणारा मान आणि काळ भैरवनाथ यात्रेतील विशेष भूमिका त्यांचा अभिमान वाढवते. घराण्यातील महिलाही सक्रिय आहेत. आर्थिकदृष्ट्या स्थिर ते हिरोजींच्या त्यागाने प्रेरित होऊन ट्रस्ट चालवतात, ज्यात ते किल्ले संरक्षणासाठी निधी गोळा करतात. ही परंपरा आजही जिवंत आहे ज्यामुळे ते आधुनिक नायकांसारखे वाटतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.