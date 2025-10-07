महाराष्ट्र बातम्या

Raigad News: पर्यटन हंगामाचा शुभारंभ! जंजिरा किल्ला पर्यटकांसाठी खुला; दिवाळीसाठी सज्ज

Janjira Fort: पुरातत्त्व विभागाने जंजिरा किल्ला पावसाच्या कालावधीत पर्यटकांसाठी बंद केला होता. मात्र दिवाळीच्या तोंडावर जंजिरा किल्ला पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे.
मेघराज जाधव
मुरुड : रायगडमधील पर्यटनाला मेपासून सुरू झालेल्या पावसाने चांगलाच फटका बसला आहे. अशातच दिवाळीच्या तोंडावर ऐतिहासिक वास्तू असलेला जंजिरा किल्ला रविवारपासून पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आल्याने नव्या हंगामासाठी पर्यटन नगरी सज्ज झाली आहे.

