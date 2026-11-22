कुरखेडा : गडचिरोली जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय वारशावर प्रकाश टाकणाऱ्या संशोधन मोहिमेत कुरखेडा तालुक्यातील आंधळी गावाजवळील घनदाट जंगलात १६व्या आणि १७व्या शतकातील सुमारे ५० वीरगळांचा शोध लागला आहे. पुरातत्त्व संशोधक डॉ. रघुनाथ बोरकर यांनी ही मोहीम राबविली. नंदकिशोर नैताम आणि रमेश कोरचा यांनीही या मोहिमेत सहभाग घेतला. या वीरगळांपैकी काही भग्नावस्थेत, तर काही सुस्थितीत असून, नैसर्गिक झीज सहन करीत आजही तत्कालीन इतिहासाची साक्ष देत आहेत..भारतीय लोकजीवनात रणांगणावर वीरमरण येणे हे पुण्यप्रद मानले जात असे. युद्धात मृत्यू आल्यास स्वर्गप्राप्ती, तर विजय मिळाल्यास राज्याचा उपभोग, अशी तत्कालीन योद्ध्यांची धारणा होती. शूरवीरांच्या स्मृती चिरंतन राहाव्यात, यासाठी त्यांच्या पराक्रमाचे चित्रण वीरगळांवर शिल्परूपात केले जात असे, अशी माहिती डॉ. बोरकर यांनी दिली. आंधळी येथील वीरगळवर अश्वारूढ, गजारूढ तसेच पायदळ योद्ध्यांची शिल्पे कोरलेली आहेत..Mumbai Bonfire Ban: शहरात शेकोटी पेटवणे आता महागात पडणार! नियम मोडल्यास थेट दंड; पालिकेचा मोठा निर्णय.वीरासनातील द्विहस्त योद्ध्यांच्या एका हातात ढाल, तर दुसऱ्या हातात तलवार किंवा भाला दाखविण्यात आला आहे. काही शिल्पांमध्ये योद्ध्यांच्या कमरेला कट्यार असल्याचे दिसते. त्यांचे पोशाख आणि अलंकार तत्कालीन युद्धसंस्कृतीची माहिती देतात. काही वीरगळच्या वरच्या भागात चंद्र आणि सूर्य कोरलेले आहेत. योद्ध्यांची कीर्ती चंद्र-सूर्य असेपर्यंत अमर राहावी, असा त्यामागील भावार्थ असल्याचे मानले जाते..ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन गरजेचेशिल्पसमूहातील 'कलशारोहण पूजन' हे शिल्प विशेष लक्षवेधी आहे. कलशाच्या दोन्ही बाजूंना स्त्री आणि पुरुष बसून, उदकपळीच्या माध्यमातून पूजन करीत असल्याचे चित्रण त्यात आहे. योद्ध्याच्या मोक्षप्राप्तीसाठी केलेल्या पूजनाचे प्रतीक म्हणून या शिल्पाकडे पाहिले जाते. कालांतराने या वीरगळांना ग्रामदेवतेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आंधळी येथील आदिवासी बांधव या शिल्पसमूहाची ग्रामदेवता म्हणून आजही श्रद्धेने पूजा करतात. त्यामुळे या वीरगळांना ऐतिहासिक महत्त्वाबरोबरच सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वही लाभले आहे. या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाने पुढाकार घेण्याची गरज डॉ. बोरकर यांनी व्यक्त केली..Shiv Nadar: नादर कुटुंबाचे दररोज ७.१ कोटी रुपयांचे दान, दानशूरतेमध्ये सलग पाचव्या वर्षी अव्वल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.